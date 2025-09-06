המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
מלון באיטליה מציע לבני הזוג ניצני לבטל את ההזמנה
מלון בבארי פנה לבני הזוג ניצני ואפשר להם לבטל את ההזמנה בשל דעותיהם.
מלון באיטליה מציע לבני הזוג ניצני לבטל את ההזמנה
Italy, Hotel / Reuters
6 בספטמבר 2025

מלון בבארי שבדרום איטליה שלח מייל לבני הזוג יאיר ודורית ניצני, בו נכתב כי אם דגלי פלסטין מפריעים להם, הם יכולים לבטל את ההזמנה. המייל התקבל ברקע מתיחות ציבורית רחבה באירופה כלפי ישראלים, בעיקר בשל המתקפות והמלחמה האכזרית שמבצעת ישראל בעזה וההשפעה ההרסנית שלהן על האוכלוסייה האזרחית.

פעולות אלו, שכללו הרס בתים, פגיעה בתשתיות חיוניות ומספר רב של הרוגים בקרב אזרחים, עוררו גינויים מצד ארגונים בינלאומיים ורגשות מחאה בקרב הציבור האירופי. כתוצאה מכך, ישראלים רבים חשים פחות רצויים באירופה, גם כאשר מדובר בתיירים פרטיים.

המייל, שנשלח דרך אתר בוקינג, נכתב בניסוח מרוכך, אך המסר היה ברור: בני הזוג לא רצויים במלון אם אינם מסכימים עם הערכים של המלון.

מומלץ

הציבור האירופי משתמש בכלים שונים, כולל סירוב לארח, כדי להביע סולידריות עם הפלסטינים וללחוץ על ישראל להפחית את ההרס והסבל.

קשורמפגינים יוונים חסמו ספינת תענוגות ישראלית מלהעגון בסירוס - TRT Global

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us