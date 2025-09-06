מלון בבארי שבדרום איטליה שלח מייל לבני הזוג יאיר ודורית ניצני, בו נכתב כי אם דגלי פלסטין מפריעים להם, הם יכולים לבטל את ההזמנה. המייל התקבל ברקע מתיחות ציבורית רחבה באירופה כלפי ישראלים, בעיקר בשל המתקפות והמלחמה האכזרית שמבצעת ישראל בעזה וההשפעה ההרסנית שלהן על האוכלוסייה האזרחית.

פעולות אלו, שכללו הרס בתים, פגיעה בתשתיות חיוניות ומספר רב של הרוגים בקרב אזרחים, עוררו גינויים מצד ארגונים בינלאומיים ורגשות מחאה בקרב הציבור האירופי. כתוצאה מכך, ישראלים רבים חשים פחות רצויים באירופה, גם כאשר מדובר בתיירים פרטיים.

המייל, שנשלח דרך אתר בוקינג, נכתב בניסוח מרוכך, אך המסר היה ברור: בני הזוג לא רצויים במלון אם אינם מסכימים עם הערכים של המלון.