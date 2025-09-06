ראש ממשלת הימין הקיצוני בנימין נתניהו החריף את המתקפה המילולית נגד מצרים, כשהאשים את קהיר ב"כליאת" תושבי עזה בצד המצרי של מעבר רפיח.
לדבריו, ישראל מוכנה לאפשר יציאה מעזה, אך "מצרים היא החוסמת".
בקהיר הגיבו במהירות והבהירו כי לא יאפשרו מעבר המוני של פלסטינים לשטחם. גורמים מצריים ציינו כי מדיניותם ברורה, מניעת עקירה כפויה והגנה על היציבות הביטחונית בסיני.
הרקע לעימות הדיפלומטי הוא המצור שהטילה ישראל על עזה, שהביא לקריסת התשתיות ולמחסור חמור בדלק, תרופות ומצרכים בסיסיים.
פלסטינים וארגוני זכויות אדם רואים באמירת נתניהו ניסיון להסיט את תשומת הלב מהאחריות הישירה של ישראל על המצור והפגיעה באוכלוסייה האזרחית, ולהטיל את הנטל על מצרים.
הוויכוח בין ישראל למצרים משקף את המתיחות האזורית סביב עזה, אך בפועל מאות אלפי אזרחים ממשיכים להיאבק על גישה חופשית למעבר, על זכויותיהם ועל חיי יומיום בסיסיים.
לצד זאת, מצרים מנסה לשמור על איזון עדין: מצד אחד היא משמשת מתווכת מרכזית בין ישראל לפלסטינים בתהליכי הפסקת אש, ומצד שני מתמודדת עם לחצים בינלאומיים לאפשר יציאה חופשית מעזה.
מצרים מתעקשת כי הפתרון חייב להיות כולל, ולא להסתכם בהעברת אוכלוסייה.
גורמים פלסטיניים מדגישים כי הצהרות נתניהו הן חלק ממסע דיפלומטי שמטרתו להסיר אחריות מישראל ולהעמיס אותה על מדינות שכנות. מבחינתם, שיח כזה מתעלם מהעובדה שהשליטה הישראלית במעברים, בים ובאוויר היא הסיבה המרכזית להמשך המצור על עזה.
