המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
נתניהו מאשים את מצרים בכליאת תושבי עזה
בנימין נתניהו האשׁים את מצרים בכך שהיא חוסמת יציאת פלסטינים מעזה, מצרים הגיבה בנזיפה והבהירה כי עקירה המונית אינה אופציה
נתניהו מאשים את מצרים בכליאת תושבי עזה
מעבר הגבול רפיח, במצרים / Reuters
6 בספטמבר 2025

ראש ממשלת הימין הקיצוני בנימין נתניהו החריף את המתקפה המילולית נגד מצרים, כשהאשים את קהיר ב"כליאת" תושבי עזה בצד המצרי של מעבר רפיח.

לדבריו, ישראל מוכנה לאפשר יציאה מעזה, אך "מצרים היא החוסמת".

בקהיר הגיבו במהירות והבהירו כי לא יאפשרו מעבר המוני של פלסטינים לשטחם. גורמים מצריים ציינו כי מדיניותם ברורה, מניעת עקירה כפויה והגנה על היציבות הביטחונית בסיני.

הרקע לעימות הדיפלומטי הוא המצור שהטילה ישראל על עזה, שהביא לקריסת התשתיות ולמחסור חמור בדלק, תרופות ומצרכים בסיסיים.

פלסטינים וארגוני זכויות אדם רואים באמירת נתניהו ניסיון להסיט את תשומת הלב מהאחריות הישירה של ישראל על המצור והפגיעה באוכלוסייה האזרחית, ולהטיל את הנטל על מצרים.

הוויכוח בין ישראל למצרים משקף את המתיחות האזורית סביב עזה, אך בפועל מאות אלפי אזרחים ממשיכים להיאבק על גישה חופשית למעבר, על זכויותיהם ועל חיי יומיום בסיסיים.

מומלץ

לצד זאת, מצרים מנסה לשמור על איזון עדין: מצד אחד היא משמשת מתווכת מרכזית בין ישראל לפלסטינים בתהליכי הפסקת אש, ומצד שני מתמודדת עם לחצים בינלאומיים לאפשר יציאה חופשית מעזה.

מצרים מתעקשת כי הפתרון חייב להיות כולל, ולא להסתכם בהעברת אוכלוסייה.

גורמים פלסטיניים מדגישים כי הצהרות נתניהו הן חלק ממסע דיפלומטי שמטרתו להסיר אחריות מישראל ולהעמיס אותה על מדינות שכנות. מבחינתם, שיח כזה מתעלם מהעובדה שהשליטה הישראלית במעברים, בים ובאוויר היא הסיבה המרכזית להמשך המצור על עזה.

קשורTRT Global - הרמטכ"ל מאשר תוכנית לכיבוש העיר עזה – הצעד הבא במתקפה הישראלית

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us