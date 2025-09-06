לצד זאת, מצרים מנסה לשמור על איזון עדין: מצד אחד היא משמשת מתווכת מרכזית בין ישראל לפלסטינים בתהליכי הפסקת אש, ומצד שני מתמודדת עם לחצים בינלאומיים לאפשר יציאה חופשית מעזה.

מצרים מתעקשת כי הפתרון חייב להיות כולל, ולא להסתכם בהעברת אוכלוסייה.

גורמים פלסטיניים מדגישים כי הצהרות נתניהו הן חלק ממסע דיפלומטי שמטרתו להסיר אחריות מישראל ולהעמיס אותה על מדינות שכנות. מבחינתם, שיח כזה מתעלם מהעובדה שהשליטה הישראלית במעברים, בים ובאוויר היא הסיבה המרכזית להמשך המצור על עזה.

מקור: TRT World and agencies