5 בספטמבר 2025
הנשיא האמריקני טראמפ העביר לנתניהו מסר חד אם הממשלה לא תסיים את המהלכים במהירות, הוא עלול להכריז "די" ולבלום את ההתקדמות הצבאית של ישראל בעזה.
המסר מתאר לחץ פוליטי שמציב תנאי למתן לגיטימציה אמריקנית למהלך הצבאי.
האיום של טראמפ נתפס ככלי לחץ פוליטי: המטרה היא להכתיב לוח זמנים ולחייב את נתניהו להציג תוצאות מהירות, אחרת התמיכה האמריקנית עלולה להצטמצם וההתקפה עלולה "להיעצר".
גם בתוך הממסד הישראלי נרשמת אי־הסכמה. הרמטכ"ל ובכירים בצבא ובמערכת הביטחון מביעים הסתייגות מהרחבת הפלישה, מתוך חישוב סיכונים מדיני־אסטרטגי. הוויכוח בין ההנהגה המדינית לבין הדרג הבטחוני מדגיש את עומק המשבר.
