הנשיא האמריקני טראמפ העביר לנתניהו מסר חד אם הממשלה לא תסיים את המהלכים במהירות, הוא עלול להכריז "די" ולבלום את ההתקדמות הצבאית של ישראל בעזה.

המסר מתאר לחץ פוליטי שמציב תנאי למתן לגיטימציה אמריקנית למהלך הצבאי.

האיום של טראמפ נתפס ככלי לחץ פוליטי: המטרה היא להכתיב לוח זמנים ולחייב את נתניהו להציג תוצאות מהירות, אחרת התמיכה האמריקנית עלולה להצטמצם וההתקפה עלולה "להיעצר".