המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
טראמפ מאיים לנתניהו: "אם לא, אעצור את הפלישה לעזה"
טראמפ מאיים לעצור את התמיכה האמריקנית אם ישראל לא תסיים את ההתקפה בעזה במהירות.
טראמפ מאיים לנתניהו: "אם לא, אעצור את הפלישה לעזה"
Donald Trump- Netanyahu / TRT Balkan
5 בספטמבר 2025

הנשיא האמריקני טראמפ העביר לנתניהו מסר חד אם הממשלה לא תסיים את המהלכים במהירות, הוא עלול להכריז "די" ולבלום את ההתקדמות הצבאית של ישראל בעזה.

המסר מתאר לחץ פוליטי שמציב תנאי למתן לגיטימציה אמריקנית למהלך הצבאי.

האיום של טראמפ נתפס ככלי לחץ פוליטי: המטרה היא להכתיב לוח זמנים ולחייב את נתניהו להציג תוצאות מהירות, אחרת התמיכה האמריקנית עלולה להצטמצם וההתקפה עלולה "להיעצר".

מומלץ

גם בתוך הממסד הישראלי נרשמת אי־הסכמה. הרמטכ"ל ובכירים בצבא ובמערכת הביטחון מביעים הסתייגות מהרחבת הפלישה, מתוך חישוב סיכונים מדיני־אסטרטגי. הוויכוח בין ההנהגה המדינית לבין הדרג הבטחוני מדגיש את עומק המשבר.

קשורTRT Global - הרמטכ"ל וראשי הביטחון דורשים להפסיק את הפלישה לעזה

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us