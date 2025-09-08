פוליטיקה
1 דקות קריאה
ועדת החקירה: נתניהו סיכן את ביטחון ישראל בפרשת הצוללות
ועדת הפרשה פרסמה חומרים נוספים ומזהירה: החלטות שניתנו דרך המל"ל ובאופן מקביל למערכת הביטחון פגעו בבטחון הלאומי, ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של המדינה.
ועדת החקירה: נתניהו סיכן את ביטחון ישראל בפרשת הצוללות
AP / AP
8 בספטמבר 2025

ועדת החקירה הממשלתית שעוסקת בפרשת רכש הצוללות פרסמה הערב חומרים נוספים וביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבעה כי התנהלותו "סיכנה את ביטחון המדינה" וגרמה לפגיעה ביחסי החוץ ובאינטרסים כלכליים.

לפי ממצאי הוועדה, נתניהו פעל פעמים רבות בתחומי סמכות של מערכת הביטחון באמצעות המועצה לביטחון לאומי, והפך אותה למעשה לזרוע ביצועית לפעילות מדיניות חוץ וביטחון, מה שהניח ערוץ מקביל להליכי קבלת ההחלטות המקובלים ו"התקדם ביוזמות שסתרו את אלה של המערכת הביטחונית".

הוועדה גם מציינת מחדלים פרוצדורליים: פגישות ושיחות לא תועדו, דוחו״ת סלקטיביים הועברו לשרים ולגורמי ביטחון, והממשלה והקבינט שולבו בתהליך באופן מצומצם, תוצאה שבפועל הקטינה את יכולת המערכת להשפיע על החלטות רגישות.

מומלץ

החקירה דנה ברכש כלי שיט, צוללות וספינות טילים שבוצע בין השנים 2009–2016 ובקשרים מול חברות גרמניות; הוועדה מעלה שאלות על אופן קבלת ההחלטות, שיקולי ביטחון לאומיים וכן השלכות מדיניות וכלכליות.

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us