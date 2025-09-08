ועדת החקירה הממשלתית שעוסקת בפרשת רכש הצוללות פרסמה הערב חומרים נוספים וביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקבעה כי התנהלותו "סיכנה את ביטחון המדינה" וגרמה לפגיעה ביחסי החוץ ובאינטרסים כלכליים.

לפי ממצאי הוועדה, נתניהו פעל פעמים רבות בתחומי סמכות של מערכת הביטחון באמצעות המועצה לביטחון לאומי, והפך אותה למעשה לזרוע ביצועית לפעילות מדיניות חוץ וביטחון, מה שהניח ערוץ מקביל להליכי קבלת ההחלטות המקובלים ו"התקדם ביוזמות שסתרו את אלה של המערכת הביטחונית".

הוועדה גם מציינת מחדלים פרוצדורליים: פגישות ושיחות לא תועדו, דוחו״ת סלקטיביים הועברו לשרים ולגורמי ביטחון, והממשלה והקבינט שולבו בתהליך באופן מצומצם, תוצאה שבפועל הקטינה את יכולת המערכת להשפיע על החלטות רגישות.