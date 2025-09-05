פוליטיקה
1 דקות קריאה
איחוד האמירויות מזהירה: סיפוח בגדה יפגע בהסכמי הנורמליזציה
איחוד האמירויות העביר מסר לישראל ולארה״ב: כל צעד לסיפוח חלקים מהגדה המערבית הכבושה יהרוס את הבסיס להסכמי אברהם ויערער את האמון האזורי.
איחוד האמירויות מזהירה: סיפוח בגדה יפגע בהסכמי הנורמליזציה
Netanyahu / TRT Balkan
5 בספטמבר 2025

איחוד האמירויות שלח בתקופה האחרונה מסרים רשמיים לישראל ולוושינגטון, ובהם הזהיר כי מימוש תכניות הסיפוח בשטחים הפלסטיניים הכבושים יהווה חציית קו אדום, כזה שעלול למוטט את הסכמי הנורמליזציה שנחתמו ב 2020 במסגרת הסכמי אברהם.

לפי הדיווחים, בכירים באיחוד הבהירו כי אמנם לא מדובר בהצהרה ישירה על ביטול ההסכמים, אך צעד כזה יפגע באופן עמוק באמון וביחסים שנבנו מאז החתימה ויהפוך את רעיון "שתי המדינות" לחלום רחוק עוד יותר.

הסכמי אברהם שנחתמו בקיץ 2020 הביאו לנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות ולמדינות נוספות. אחד מתנאי הבסיס שהוצגו אז היה עצירת תוכניות הסיפוח.

כיום, חזרה לנושא זה נתפסת באיחוד האמירויות כהפרת הבנה מדינית וכערעור הסדר האזורי.

מומלץ

בזירה הישראלית, נמשכים הדיונים הפנימיים סביב הסיפוח, כשחלקים בממשלה מקדמים את המהלך על אף הסתייגות בבית הלבן.

וושינגטון עצמה חלוקה, בין מי שרואים בסיפוח חיזוק לקואליציה הישראלית־אמריקאית ובין מי שחוששים מהשלכות הרסניות על היציבות האזורית.

המסר מאיחוד האמירויות מהווה עדות לכך שהקהילה האזורית לא מקבלת את הסיפוח כעובדה מוגמרת, וכי צעדים חד־צדדיים עלולים לפרק את ההסכמים שנועדו להעניק לישראל לגיטימציה בינלאומית.

קשורTRT Global - ישראל מתכננת לספח 82 אחוזים מהגדה המערבית הכבושה: שר הימין הקיצוני

מקור: TRT World and agencies

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us