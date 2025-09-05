איחוד האמירויות שלח בתקופה האחרונה מסרים רשמיים לישראל ולוושינגטון, ובהם הזהיר כי מימוש תכניות הסיפוח בשטחים הפלסטיניים הכבושים יהווה חציית קו אדום, כזה שעלול למוטט את הסכמי הנורמליזציה שנחתמו ב 2020 במסגרת הסכמי אברהם.

לפי הדיווחים, בכירים באיחוד הבהירו כי אמנם לא מדובר בהצהרה ישירה על ביטול ההסכמים, אך צעד כזה יפגע באופן עמוק באמון וביחסים שנבנו מאז החתימה ויהפוך את רעיון "שתי המדינות" לחלום רחוק עוד יותר.

הסכמי אברהם שנחתמו בקיץ 2020 הביאו לנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות ולמדינות נוספות. אחד מתנאי הבסיס שהוצגו אז היה עצירת תוכניות הסיפוח.

כיום, חזרה לנושא זה נתפסת באיחוד האמירויות כהפרת הבנה מדינית וכערעור הסדר האזורי.