גנץ עצמו, אף שהיה זה שקידם את ההצעה בממשלה הקודמת, אמר כעת כי "בשל האתגרים הביטחוניים המתמשכים, החוק אינו רלוונטי."

כ-80,000 גברים חרדים בגילאי 18 עד 24 נחשבים כיום ככשירים לשירות צבאי, אך לא התגייסו. צה"ל הודיע כי הוא זקוק בדחיפות ל-12,000 מתגייסים, בשל העומס על כוחות הסדיר והמילואים, לאורך המלחמה המתמשכת בעזה ומבצעים צבאיים אחרים.

בינתיים, מפלגות ש״ס ויהדות התורה, שפרשו בעבר מהקואליציה סביב החוק, ממשיכות לקדם חקיקה שתשמר פטור רחב לחרדים משירות צבאי.