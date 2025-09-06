פוליטיקה
הכנסת מחדשת את הדיונים בחוק גיוס החרדים
הכנסת חידשה את הדיון בחוק גיוס החרדים השנוי במחלוקת, תוך ביקורת מצד האופוזיציה בזמן שגנץ מתרחק מהצעה שקידם בעבר
הכנסת מחדשת את הדיונים בחוק גיוס החרדים
6 בספטמבר 2025

הכנסת חזרה השבוע לדון בחוק גיוס החרדים – סוגיה שנויה במחלוקת שנבחנה כבר במשך יותר משנה ועוררה ביקורת חריפה מצד האופוזיציה ופוליטיקאים לשעבר.

יולי אדלשטיין, לשעבר יו"ר הכנסת, הביע הסתייגות נוקבת מהמהלך: "חבל לעבור את כל התהליך שוב רק כדי להגיע לאותה נקודה."

יועצת הוועדה, מירי פרנקל שור, ציינה כי מדובר באותה הצעת חוק שהובאה לראשונה ב-2022 על ידי שר הביטחון דאז בני גנץ, ושוחזרה ב-2024.

גנץ עצמו, אף שהיה זה שקידם את ההצעה בממשלה הקודמת, אמר כעת כי "בשל האתגרים הביטחוניים המתמשכים, החוק אינו רלוונטי."

כ-80,000 גברים חרדים בגילאי 18 עד 24 נחשבים כיום ככשירים לשירות צבאי, אך לא התגייסו. צה"ל הודיע כי הוא זקוק בדחיפות ל-12,000 מתגייסים, בשל העומס על כוחות הסדיר והמילואים, לאורך המלחמה המתמשכת בעזה ומבצעים צבאיים אחרים.

בינתיים, מפלגות ש״ס ויהדות התורה, שפרשו בעבר מהקואליציה סביב החוק, ממשיכות לקדם חקיקה שתשמר פטור רחב לחרדים משירות צבאי.

