ביקורו המתוכנן של נשיא ישראל בלונדון מעורר סערה פוליטית בבריטניה, כאשר חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור קוראים לראש המפלגה, קיר סטארמר, להימנע ממפגש עמו.

הדרישה מגיעה על רקע הדיווחים על מתקפות קטלניות של הצבא הישראלי ברצועת עזה, שגרמו למותם של אלפי אזרחים, בהם ילדים, נשים ואנשי צוות רפואי.

הנשיא הישראלי צפוי להיפגש עם בכירים בריטים ולדון בנושאים מדיניים. אך חברי פרלמנט בריטים טוענים כי עצם קיום הפגישה מהווה לגיטימציה למדינה שמואשמת בפשעים נגד האנושות, ומנוגד לערכים שעליהם מבוססת מפלגת הלייבור.