פוליטיקה
1 דקות קריאה
חברי פרלמנט בריטים דורשים: סטארמר לא ייפגש עם נשיא ישראל
חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור קוראים לראש המפלגה קיר סטארמר לבטל את פגישתו עם נשיא ישראל, על רקע פשעי המלחמה בעזה והפרות זכויות האדם.
AP / AP
5 בספטמבר 2025

ביקורו המתוכנן של נשיא ישראל בלונדון מעורר סערה פוליטית בבריטניה, כאשר חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור קוראים לראש המפלגה, קיר סטארמר, להימנע ממפגש עמו.

הדרישה מגיעה על רקע הדיווחים על מתקפות קטלניות של הצבא הישראלי ברצועת עזה, שגרמו למותם של אלפי אזרחים, בהם ילדים, נשים ואנשי צוות רפואי.

הנשיא הישראלי צפוי להיפגש עם בכירים בריטים ולדון בנושאים מדיניים. אך חברי פרלמנט בריטים טוענים כי עצם קיום הפגישה מהווה לגיטימציה למדינה שמואשמת בפשעים נגד האנושות, ומנוגד לערכים שעליהם מבוססת מפלגת הלייבור.

הקריאות לביטול הפגישה מגיעות גם מצד ארגוני זכויות אדם ופעילים פלסטינים, שמזכירים כי מאז אוקטובר 2023, ישראל מנהלת מתקפה רחבת היקף על עזה, תוך הרס תשתיות אזרחיות, מוסדות חינוך ובריאות, והטלת מצור שמוביל לרעב המוני.

מקור: TRT World and agencies

