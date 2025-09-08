פוליטיקה
נתניהו וסער במתח סביב מינוי ראש מערך ההסברה
במהלך ישיבת הממשלה, ראש ממשלת הימין הקיצוני נתניהו התעמת עם שר החוץ סער על האחריות והקרדיט למינוי ראש מערך ההסברה, תוך ביקורת חריפה על השגרירים וניהול ההסברה בישראל.
Gideon Saar / Reuters
8 בספטמבר 2025

בישיבת הממשלה האחרונה התפתח עימות חריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החוץ גדעון סער, סביב מינוי ראש מערך ההסברה של משרד החוץ.

נתניהו דרש להיות שותף מלא להחלטה על המינוי ודחה את הצעת סער לקיים את ההצבעה בעל פה, באומרו: "בשום אופן לא".

ראש הממשלה הביע ביקורת נוקבת על ניהול ההסברה בישראל, וטען כי "ההסברה לא מתפקדת ואין גוף שמדברר את המדינה", זאת כאשר הממונה על התחום הוא שר החוץ עצמו.

בנוסף, נתניהו מתח ביקורת על שגרירי ישראל ברחבי העולם ואמר: "הם שייכים למאה ה-19. זה כמו שנמנה פרשים במקום טייסים".

עימות זה מדגיש את המתח בין ראש הממשלה לשר החוץ, בין זכויות הקרדיט לניהול ההסברה המדינית של ישראל.

מקור: TRT World and agencies

