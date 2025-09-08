בישיבת הממשלה האחרונה התפתח עימות חריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החוץ גדעון סער, סביב מינוי ראש מערך ההסברה של משרד החוץ.

נתניהו דרש להיות שותף מלא להחלטה על המינוי ודחה את הצעת סער לקיים את ההצבעה בעל פה, באומרו: "בשום אופן לא".

ראש הממשלה הביע ביקורת נוקבת על ניהול ההסברה בישראל, וטען כי "ההסברה לא מתפקדת ואין גוף שמדברר את המדינה", זאת כאשר הממונה על התחום הוא שר החוץ עצמו.