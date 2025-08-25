לפחות עשרים פלסטינים, כולל חמישה עיתונאים וכבאי אחד, נהרגו ורבים נוספים נפצעו ביום שני במתקפה ישראלית על מתחם הרפואי נאסר בחאן יונס, בדרום עזה, לפי הרשויות הבריאותיות ועדי ראייה.

העיתונאי אחמד אבו עזיז מת מפצעיו בתקיפה הישראלית, מה שהעלה את מספר העיתונאים שנהרגו לחמישה, כך מסר מקור רפואי לסוכנות אנאדולו.

הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית דיווחה כי בין ההרוגים היה הצלם שלה, חוסאם אל-מסרי, בעוד ערוץ אל-ג'זירה הקטארי אישר כי צלם הערוץ, מוחמד סלאמה, נהרג גם הוא.

מקור רפואי שצוטט על ידי אנאדולו אישר גם את מותה של הצלמת העיתונאית מרים אבו דקה.

הצלם העיתונאי מועאז אבו טהא נהרג גם הוא בתקיפה הישראלית שכוונה לבית החולים.

ההגנה האזרחית הפלסטינית מסרה בהצהרה כי נהג כבאית נהרג במהלך התקיפה ושבעה נוספים מצוותו נפצעו בזמן שניסו לחלץ נפגעים ולהוציא גופות.

לפי כתבי אנאדולו, הצבא הישראלי כיוון את התקיפה לקומה העליונה של בניין החירום, הידועה כקומת "אל-יסין".

מוקדם יותר, משרד הבריאות בעזה מסר בהצהרה כי שמונה אנשים נהרגו ועוד מספר נפצעו בתקיפה.

המשרד הוסיף כי הצבא הישראלי פגע בקומה הרביעית של אחד מבנייני המתחם בשתי תקיפות אוויריות, וציין כי התקיפה השנייה התרחשה כאשר צוותי חילוץ הגיעו לפנות את הפצועים ולהוציא את ההרוגים.