המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
ישראל מתעלמת מהגינוי הבינלאומי, הורגת עיתונאים שוב במתקפה על מתחם רפואי
המקרים האחרונים של הרג מדגישים את המחיר העצום ששילמה קהילת העיתונאים בעזה במהלך המלחמה, הופכים את המובלעת לאזור המסוכן ביותר בעולם עבור עיתונאים.
איש תקשורת בודק את הנזק באתר תקיפה ישראלית באוהל בו שהו עיתונאים בעיר עזה, 11 באוגוסט 2025. / Reuters
25 באוגוסט 2025

לפחות עשרים פלסטינים, כולל חמישה עיתונאים וכבאי אחד, נהרגו ורבים נוספים נפצעו ביום שני במתקפה ישראלית על מתחם הרפואי נאסר בחאן יונס, בדרום עזה, לפי הרשויות הבריאותיות ועדי ראייה.

העיתונאי אחמד אבו עזיז מת מפצעיו בתקיפה הישראלית, מה שהעלה את מספר העיתונאים שנהרגו לחמישה, כך מסר מקור רפואי לסוכנות אנאדולו.

הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית דיווחה כי בין ההרוגים היה הצלם שלה, חוסאם אל-מסרי, בעוד ערוץ אל-ג'זירה הקטארי אישר כי צלם הערוץ, מוחמד סלאמה, נהרג גם הוא.

מקור רפואי שצוטט על ידי אנאדולו אישר גם את מותה של הצלמת העיתונאית מרים אבו דקה.

הצלם העיתונאי מועאז אבו טהא נהרג גם הוא בתקיפה הישראלית שכוונה לבית החולים.

ההגנה האזרחית הפלסטינית מסרה בהצהרה כי נהג כבאית נהרג במהלך התקיפה ושבעה נוספים מצוותו נפצעו בזמן שניסו לחלץ נפגעים ולהוציא גופות.

לפי כתבי אנאדולו, הצבא הישראלי כיוון את התקיפה לקומה העליונה של בניין החירום, הידועה כקומת "אל-יסין".

מוקדם יותר, משרד הבריאות בעזה מסר בהצהרה כי שמונה אנשים נהרגו ועוד מספר נפצעו בתקיפה.

המשרד הוסיף כי הצבא הישראלי פגע בקומה הרביעית של אחד מבנייני המתחם בשתי תקיפות אוויריות, וציין כי התקיפה השנייה התרחשה כאשר צוותי חילוץ הגיעו לפנות את הפצועים ולהוציא את ההרוגים.

מומלץ

ההרוגים מצטרפים לתקיפה שאירעה ב-10 באוגוסט בעיר עזה, שבה נהרגו שישה עיתונאים של אל-ג'זירה. הרשויות הישראליות האשימו מאוחר יותר אחד מההרוגים בכך שהיה מפקד בחמאס, אך לא סיפקו ראיות לכך.

קשורTRT Global - מספר ההרוגים בקרב עיתונאים בעזה עולה לשיא של 232 כאשר ההתקפה הישראלית על התקשורת נמשכת ללא הפרעה

מאז תחילת המלחמה של ישראל ב-7 באוקטובר 2023, לפחות 244 עיתונאים ועובדי תקשורת נהרגו בתקיפות ישראליות, לפי נתוני TRT World.

יותר מ-500 עיתונאים ועובדי תקשורת נפצעו, נעקרו מבתיהם או נאלצו לצאת לגלות.

ישראל מכחישה כי היא מכוונת במכוון לעיתונאים, אך ארגוני מעקב כמו עיתונאים ללא גבולות (RSF) והפדרציה הבינלאומית של עיתונאים (IFJ) גינו את מה שהם מתארים כ"אלימות חסרת תקדים נגד עיתונאים" ודרשו חקירות בינלאומיות עצמאיות.

קשורעיתונאים ישראלים וזרים התקבצו בתל אביב ביום רביעי כדי למחות נגד התקפות ורצח עיתונאים בעזה. - TRT Global

מקור: TRT World וסוכנויות

