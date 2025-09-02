המלחמה בעזה
131 עיתונאים ישראלים קוראים: לעצור את הרג העיתונאים בעזה
בעיצומו של קמפיין עולמי להגנת חופש העיתונות, 131 עיתונאים מישראל חתמו על עצומה הקוראת להפסיק את הרג העיתונאים בעזה, לאפשר חקירה עצמאית ולשים קץ למלחמה.
Mariam Abu Daqqa, a Palestinian journalist killed while reporting in Gaza, one of hundreds of journalists targeted during the conflict (AP). / AP
2 בספטמבר 2025

131 עיתונאים מישראל חתמו על עצומה יוצאת דופן הקוראת להפסיק לאלתר את הרג העיתונאים הפלסטינים בעזה, לפתוח בחקירה עצמאית לגבי מקרי ההרג, ולהביא לסיום המלחמה.

החתומים מביעים סולידריות גלויה עם עמיתיהם ברצועה ומתארים תנאי עבודה בלתי אפשריים תחת הפצצות, ניתוקי חשמל ואינטרנט ומחסור בסיסי.

בעצומה טוענים החתומים כי התקשורת הישראלית כשלה בתפקידה הציבורי: צנזורה צבאית בצד "צנזורה עצמית" הרחיקה מהקהל מידע חיוני על מעשי ישראל בעזה ובגדה המערבית הכבושה, ועל המחיר האנושי הרחב של המלחמה.

הם קוראים לחדרי החדשות לדווח באופן ביקורתי על חשדות לפשעי מלחמה ולהימנע מהסתה גזענית ומהלבנת פגיעה באזרחים ובקולגות.

מאז אוקטובר 2023 הפכה המלחמה בעזה לקטלנית ביותר לעיתונאים בעת החדשה.

לפי נתוני ה-CPJ נהרגו בעזה קרוב ל-200 עיתונאים, בעוד שמשרד המידע הממשלתי בעזה מדבר על לפחות 247 הרוגים; במקביל ישראל חוסמת בפועל כניסת תקשורת זרה לרצועה — צעד שמונע בקרה עצמאית.

