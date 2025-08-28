הצבא הישראלי ממשיך בהתקפותיו בעזה, תוך גרימת הרס נרחב והרג אזרחים חפים מפשע.
כדי למלא את הצבא בכוח אדם נוסף, הוא מגייס כ-60,000 מילואימניקים, כאשר 20,000 נוספים שנמצאים בשירות פעיל ממשיכים בשירותם, ומחויבים להשתתף בהתקפות הללו.
במקביל, הצבא מפרסם כוחות משטרה צבאית בכל נקודות היציאה מישראל, כולל נמל התעופה בן-גוריון ומעברים יבשתיים וימיים, כדי למנוע יציאת עריקים חרדים לאומן במהלך חגי תשרי.
ההגבלות הללו נחשבות לחלק ממנגנון הכפייה הכללי שהצבא מפעיל נגד האזרחים והחברה החרדית.
בינתיים, הפלוגה החרדית "חץ", המשתייכת לגדוד 202 של הצנחנים, משתתפת במתקפות שמובילות לפגיעה בתושבים חפים מפשע בעזה, כולל ילדים, נשים ואזרחים.
צעירים רבים נדרשים לעבור גיבוש מפרך ולתרגל כישורים צבאיים, כדי להשתתף במתקפות שמובילות להשמדת בתים ותשתיות אזרחיות.
גורמים רשמיים מציינים כי כל חלקי החברה מחויבים "לתרום" למאמץ המלחמתי, אך בפועל מדובר בכפייה המשרתת את מדיניות הכיבוש והאלימות של הצבא הישראלי.
מקור: TRT World וסוכנויות