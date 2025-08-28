המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
הצבא הישראלי מגייס 60,000 מילואימניקים ומונע יציאת עריקים לאומן
הצבא הישראלי מתמודד עם מחסור בכוח אדם ומגייס 60,000 מילואימניקים להמשך מלחמתו על עזה.
הצבא הישראלי מגייס 60,000 מילואימניקים ומונע יציאת עריקים לאומן
חרדים / AP
28 באוגוסט 2025

הצבא הישראלי ממשיך בהתקפותיו בעזה, תוך גרימת הרס נרחב והרג אזרחים חפים מפשע.

כדי למלא את הצבא בכוח אדם נוסף, הוא מגייס כ-60,000 מילואימניקים, כאשר 20,000 נוספים שנמצאים בשירות פעיל ממשיכים בשירותם, ומחויבים להשתתף בהתקפות הללו.

במקביל, הצבא מפרסם כוחות משטרה צבאית בכל נקודות היציאה מישראל, כולל נמל התעופה בן-גוריון ומעברים יבשתיים וימיים, כדי למנוע יציאת עריקים חרדים לאומן במהלך חגי תשרי.

ההגבלות הללו נחשבות לחלק ממנגנון הכפייה הכללי שהצבא מפעיל נגד האזרחים והחברה החרדית.

בינתיים, הפלוגה החרדית "חץ", המשתייכת לגדוד 202 של הצנחנים, משתתפת במתקפות שמובילות לפגיעה בתושבים חפים מפשע בעזה, כולל ילדים, נשים ואזרחים.

מומלץ

צעירים רבים נדרשים לעבור גיבוש מפרך ולתרגל כישורים צבאיים, כדי להשתתף במתקפות שמובילות להשמדת בתים ותשתיות אזרחיות.

גורמים רשמיים מציינים כי כל חלקי החברה מחויבים "לתרום" למאמץ המלחמתי, אך בפועל מדובר בכפייה המשרתת את מדיניות הכיבוש והאלימות של הצבא הישראלי.

קשורTRT Global - ההתחמקות החדשה: כיצד משתמטים חרדים יתחמקו מצווי מעצר בנתב"ג

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us