המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
עסקת בני הערובה – הישועה שנותרה בלתי ממומשת
בכירים במערכת הביטחון מזהירים: פעולה צבאית בעזה מסכנת את חיי בני הערובה ומונעת פתרון הומניטרי. חמאס הציע מתווה לשחרור, אך ההנהגה הישראלית דוחה.
עסקת בני הערובה – הישועה שנותרה בלתי ממומשת
Israel Palestinians Gaza / AP
30 באוגוסט 2025

בעוד המלחמה של ישראל על עזה נמשכת והמצב ההומניטרי מחמיר, בכירים במערכת הביטחון בישראל מתריעים מפני מהלך צבאי שיחריף את הסכנה לבני הערובה. לטענתם, עסקה לשחרור בני הערובה כבר הייתה יכולה לצאת לפועל, אך הממשלה בחרה לדחותה.

חמאס הציע מתווה הכולל שחרור של עשרה בני ערובה בתוך כחודשיים בתמורה להפסקת אש הדרגתית. אף שישראל חתמה בעבר על עקרונות המתווה, היא נמנעה מלקדמו כעת ובחרה להמשיך במתקפותיה.

מומלץ

בכירים בצבא ובשב״כ מדגישים כי יש לנצל את ההצעה לפני שיהיה מאוחר מדי: "לא מדובר בהימור צבאי אלא בחיי אדם". לדבריהם, ההחלטה להתעלם מהתשובה שהגיעה מחמאס לפני כשבועיים מצביעה על בידוד דרגי הביטחון והעדפת מהלך פוליטי על פני שיקול הומניטרי.

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us