בעוד המלחמה של ישראל על עזה נמשכת והמצב ההומניטרי מחמיר, בכירים במערכת הביטחון בישראל מתריעים מפני מהלך צבאי שיחריף את הסכנה לבני הערובה. לטענתם, עסקה לשחרור בני הערובה כבר הייתה יכולה לצאת לפועל, אך הממשלה בחרה לדחותה.

חמאס הציע מתווה הכולל שחרור של עשרה בני ערובה בתוך כחודשיים בתמורה להפסקת אש הדרגתית. אף שישראל חתמה בעבר על עקרונות המתווה, היא נמנעה מלקדמו כעת ובחרה להמשיך במתקפותיה.