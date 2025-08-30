30 באוגוסט 2025
בעוד המלחמה של ישראל על עזה נמשכת והמצב ההומניטרי מחמיר, בכירים במערכת הביטחון בישראל מתריעים מפני מהלך צבאי שיחריף את הסכנה לבני הערובה. לטענתם, עסקה לשחרור בני הערובה כבר הייתה יכולה לצאת לפועל, אך הממשלה בחרה לדחותה.
חמאס הציע מתווה הכולל שחרור של עשרה בני ערובה בתוך כחודשיים בתמורה להפסקת אש הדרגתית. אף שישראל חתמה בעבר על עקרונות המתווה, היא נמנעה מלקדמו כעת ובחרה להמשיך במתקפותיה.
בכירים בצבא ובשב״כ מדגישים כי יש לנצל את ההצעה לפני שיהיה מאוחר מדי: "לא מדובר בהימור צבאי אלא בחיי אדם". לדבריהם, ההחלטה להתעלם מהתשובה שהגיעה מחמאס לפני כשבועיים מצביעה על בידוד דרגי הביטחון והעדפת מהלך פוליטי על פני שיקול הומניטרי.
מקור: TRT World וסוכנויות