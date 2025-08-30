גורמים בכירים במשטרה טוענים כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מפעיל לחץ כבד על המפכ״ל דני לוי ועל מפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף כדי להפעיל יותר כוח נגד המפגינים.

המחאות, שמתרחבות בחודשים האחרונים, מתמקדות בדרישה לעסקת בני הערובה ולהפסקת אש בעזה, ומציגות התנגדות למדיניות הממשלה מהימין הקיצוני.

במקביל, הפיץ בן גביר מסמך מדיניות חדש שמבקש לאסור חסימות כבישים ראשיים, גישה לנמל התעופה ובתי חולים, ולהציב מגבלות נוקשות גם בתוך הערים. הוא אף הצהיר כי אם היועצת המשפטית לא תגיב בתוך חמישה ימים – ההנחיות ייכנסו לתוקף, צעד שמומחים מעריכים שיעורר עתירות משפטיות.