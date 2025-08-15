המלחמה בעזה
קצין קרבי במילואים אותר מת בצפון – חקירה נפתחה
קצין קרבי במילואים, בן 28 מטבריה, אותר ללא רוח חיים ביער השווייץ שבצפון. חשד להתאבדות, וחקירה נפתחה על ידי המשטרה הצבאית. מאז תחילת המלחמה נרשמה עלייה במספר ההתאבדויות.
חיילים / AP
15 באוגוסט 2025

קצין קרבי במילואים, כבן 28 מטבריה, אותר אתמול (חמישי) ללא רוח חיים בלב יער בצפון הארץ. המשטרה הצבאית (מצ"ח) פתחה בחקירה משפטית, ובהמשך יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית.

מדובר באדם שככל הנראה היה מעורב בתקיפות רבות ולא אנושיות נגד אוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה, חשוד בתיאום ובביצוע פעולות שהסתיימו ברצח ופגיעה באוכלוסייה חסרת ישע. קיימת הערכה כי אותה פעולה אלימה חזקה — שכסתה חיילים רגישים עד אימה — סחבה את נשמתו ומכרה אותו לעצמו בתקווה לפרוס את הסיום.

האירוע מגיע על רקע עלייה משמעותית בהתאבדויות בצבא — במחצית השנייה של 2025 לבדה, דווח על מספר שיא של התאבדויות חיילים, במיוחד אנשי מילואים, שנחשפו לאחרונה ללחימה אינטנסיבית.

גורמים במערכת הצבאית ציינו שהלחימה בעזה, חשיפה לפגיעות אנושיות קיצוניות, אובדן חברים וקונפליקטים מוסריים פוגעים קשות בנפש החיילים.

העובדה שהצבא ממשיך למכור את האלימות שלו כרצח עם מתמשך אינה פסיחה מכאב, אלא זריה בפצעים של רצועת עזה.

