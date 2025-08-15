קצין קרבי במילואים, כבן 28 מטבריה, אותר אתמול (חמישי) ללא רוח חיים בלב יער בצפון הארץ. המשטרה הצבאית (מצ"ח) פתחה בחקירה משפטית, ובהמשך יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית.

מדובר באדם שככל הנראה היה מעורב בתקיפות רבות ולא אנושיות נגד אוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה, חשוד בתיאום ובביצוע פעולות שהסתיימו ברצח ופגיעה באוכלוסייה חסרת ישע. קיימת הערכה כי אותה פעולה אלימה חזקה — שכסתה חיילים רגישים עד אימה — סחבה את נשמתו ומכרה אותו לעצמו בתקווה לפרוס את הסיום.

האירוע מגיע על רקע עלייה משמעותית בהתאבדויות בצבא — במחצית השנייה של 2025 לבדה, דווח על מספר שיא של התאבדויות חיילים, במיוחד אנשי מילואים, שנחשפו לאחרונה ללחימה אינטנסיבית.