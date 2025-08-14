פוליטיקה
הרב קולדצקי: "הצבא – עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים"
הרב יצחק קולדצקי תוקף את הצבא על רקע מעצר עריקים חרדים המונעים מגיוס כפוי. "הצבא זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות", אמר בריאיון.
הרב יצחק קולדצקי / Reuters
14 באוגוסט 2025

הרב יצחק קולדצקי, חתנו של הרב חיים קניבסקי ז"ל, תקף בחריפות את הצבא בעקבות מעצר עריקים חרדים – צעירים שמסרבים להתגייס לצה"ל בגלל עקרונות דתיים וחינוכיים. בריאיון לרדיו קול ברמה, אמר: "הצבא זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, לא אכפת להם שום דבר".

קולדצקי הצביע על כך שהעריקים נחשבים "חוליים" או "חלשים" בעיני הצבא, ומציין כי מדובר בצעירים שמסרבים להתפשר על לימוד התורה שלהם או על אורח חייהם הדתי.

"הם אורבים לבחורים החלשים והמתנדנדים ורוצים לרצוח אותם", אמר. הוא רואה את המעצרים כחלק ממה שהוא מכנה "מלחמת שמד על ישראל", שבה המדינה מנסה לכפות על הציבור החרדי להתגייס למרות התנגדותו הדתית והחינוכית.

בנוגע למסגרות חרדיות בתוך הצבא, קולדצקי אומר: "זה בלוף, אם היית יודע מה יש שם היית מתעלף". הוא קורא להורים ולציבור החרדי להגן על צעיריהם ולא לשתף פעולה עם הצבא, תוך שהוא מזהיר מהשפעתו המזיקה על הדור הצעיר.

דבריו עוררו סערה בציבור החרדי, עם תמיכה מצד חלק מהמנהיגים הדתיים והביקורת מצד אחרים, כאשר רבים רואים במעשים אלה סימן נוסף לפגיעה בחופש הדת והחינוך החרדי.

