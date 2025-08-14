הרב יצחק קולדצקי, חתנו של הרב חיים קניבסקי ז"ל, תקף בחריפות את הצבא בעקבות מעצר עריקים חרדים – צעירים שמסרבים להתגייס לצה"ל בגלל עקרונות דתיים וחינוכיים. בריאיון לרדיו קול ברמה, אמר: "הצבא זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, לא אכפת להם שום דבר".

קולדצקי הצביע על כך שהעריקים נחשבים "חוליים" או "חלשים" בעיני הצבא, ומציין כי מדובר בצעירים שמסרבים להתפשר על לימוד התורה שלהם או על אורח חייהם הדתי.

"הם אורבים לבחורים החלשים והמתנדנדים ורוצים לרצוח אותם", אמר. הוא רואה את המעצרים כחלק ממה שהוא מכנה "מלחמת שמד על ישראל", שבה המדינה מנסה לכפות על הציבור החרדי להתגייס למרות התנגדותו הדתית והחינוכית.