המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
הצבא הישראלי מתמודד עם מחסור חמור בכוח אדם וציוד: 10,000 חיילים חסרים וציוד קרבי במצב ירוד
הצבא הישראלי מודה במחסור של 10,000 חיילים, ובפערים חמורים בכשירות טנקים ונגמ"שים. המצב משפיע על יכולת הצבא להמשיך בהתקפותיו בעזה.
הצבא הישראלי מתמודד עם מחסור חמור בכוח אדם וציוד: 10,000 חיילים חסרים וציוד קרבי במצב ירוד
Israel Palestinians / AP
לפני 10 שעות

הצבא הישראלי מתמודד עם אתגרים משמעותיים במערכה המתמשכת בעזה, כולל מחסור חמור בכוח אדם ובציוד קרבי. בהערכת מצב פנימית. המחסור נגרם בעקבות אבדות במהלך הקרבות, פציעות, ומורל נמוך בקרב החיילים.

בנוסף, הצבא הישראלי מתמודד עם פערים בכשירות טנקים ונגמ"שים, בעיקר בשל מחסור בחלפים ואמברגו שקט על אספקה מחו"ל. הטנקים והנגמ"שים, שפועלים ברציפות כבר 22 חודשים, סובלים מבלאי גבוה, מה שמקשה על המשך המתקפות.

מומלץ

המצב הנוכחי משפיע על יכולת הצבא להמשיך בהתקפותיו בעזה, ומעלה שאלות לגבי יכולתו להשליט שליטה מלאה על האזור. הצבא מתכנן להמשיך את ההתקפות, אך ייתכן שיידרש להסתפק במטרות מוגבלות יותר בשל המגבלות הקיימות.

קשורTRT Global - הקושי בגיוס המילואים והקו האדום של זמיר: הדרך הארוכה של הכיבוש הישראלי בעזה
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us