המצב הנוכחי משפיע על יכולת הצבא להמשיך בהתקפותיו בעזה, ומעלה שאלות לגבי יכולתו להשליט שליטה מלאה על האזור. הצבא מתכנן להמשיך את ההתקפות, אך ייתכן שיידרש להסתפק במטרות מוגבלות יותר בשל המגבלות הקיימות.

קשור TRT Global - הקושי בגיוס המילואים והקו האדום של זמיר: הדרך הארוכה של הכיבוש הישראלי בעזה