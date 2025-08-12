לפני 10 שעות
הצבא הישראלי מתמודד עם אתגרים משמעותיים במערכה המתמשכת בעזה, כולל מחסור חמור בכוח אדם ובציוד קרבי. בהערכת מצב פנימית. המחסור נגרם בעקבות אבדות במהלך הקרבות, פציעות, ומורל נמוך בקרב החיילים.
בנוסף, הצבא הישראלי מתמודד עם פערים בכשירות טנקים ונגמ"שים, בעיקר בשל מחסור בחלפים ואמברגו שקט על אספקה מחו"ל. הטנקים והנגמ"שים, שפועלים ברציפות כבר 22 חודשים, סובלים מבלאי גבוה, מה שמקשה על המשך המתקפות.
המצב הנוכחי משפיע על יכולת הצבא להמשיך בהתקפותיו בעזה, ומעלה שאלות לגבי יכולתו להשליט שליטה מלאה על האזור. הצבא מתכנן להמשיך את ההתקפות, אך ייתכן שיידרש להסתפק במטרות מוגבלות יותר בשל המגבלות הקיימות.
