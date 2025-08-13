בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, חמאס מאשר באופן רשמי כי משלחת בראשות חבר הלשכה המדינית, ח'ליל אל-חיה, הגיעה לקהיר לשיחות עם בכירים מצריים. המשלחת הוזמנה על ידי מצרים במטרה לדון בהתפתחויות האחרונות הקשורות למלחמה בעזה ולמצב הכללי בגדה, בירושלים ובאל-אקצא.

לדברי טאהר א-נונו, בכיר חמאס הנמצא בקהיר, השיחות המקדימות החלו ביום שלישי, והן מתמקדות בדרכים לעצירת המלחמה ברצועה, הכנסת סיוע הומניטרי, סיום הסבל של העם בעזה, יחסים פנים-פלסטיניים והסכמות לאומיות בכלל הסוגיות המדיניות, וכן פיתוח היחסים הדו-צדדיים עם מצרים.

שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עטי, חשף את המתווה המוצע: הקמת ממשלת טכנוקרטים בת 15 חברים, שתנהל את עזה תחת פיקוח הרשות הפלסטינית למשך שישה חודשים. לאחר מכן, הממשלה תהפוך לממשלת מעבר עד לקיום בחירות כלליות.