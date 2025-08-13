בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, חמאס מאשר באופן רשמי כי משלחת בראשות חבר הלשכה המדינית, ח'ליל אל-חיה, הגיעה לקהיר לשיחות עם בכירים מצריים. המשלחת הוזמנה על ידי מצרים במטרה לדון בהתפתחויות האחרונות הקשורות למלחמה בעזה ולמצב הכללי בגדה, בירושלים ובאל-אקצא.
לדברי טאהר א-נונו, בכיר חמאס הנמצא בקהיר, השיחות המקדימות החלו ביום שלישי, והן מתמקדות בדרכים לעצירת המלחמה ברצועה, הכנסת סיוע הומניטרי, סיום הסבל של העם בעזה, יחסים פנים-פלסטיניים והסכמות לאומיות בכלל הסוגיות המדיניות, וכן פיתוח היחסים הדו-צדדיים עם מצרים.
שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עטי, חשף את המתווה המוצע: הקמת ממשלת טכנוקרטים בת 15 חברים, שתנהל את עזה תחת פיקוח הרשות הפלסטינית למשך שישה חודשים. לאחר מכן, הממשלה תהפוך לממשלת מעבר עד לקיום בחירות כלליות.
ההסכם המוצע כולל הפסקת אש זמנית של 60 יום, שחרור חלקי של חטופים פלסטינים, הכנסת סיוע הומניטרי ללא תנאים, ולאחר מכן, המשא ומתן יתקדם לעסקה כוללת.
בישראל, ישנם דיונים על שליחת משלחת בדרג גבוה לדוחא, כדי להמשיך את המגעים עם חמאס, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית.
המשא ומתן בקהיר מהווה הזדמנות לשים קץ למלחמה המתמשכת בעזה ולהקל על הסבל ההומניטרי של תושביה.
מקור: TRT World וסוכנויות