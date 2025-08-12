בימים האחרונים מתגברת המתח בתוך המערכת הצבאית והפוליטית של ישראל, על רקע המערכה האלימה המתמשכת בעזה, שמלווה במתקפות אוויריות חסרות תקדים, מצור כלכלי והריסות נרחבות בתשתיות האזרחיות.

שר הביטחון הישראלי, ישראל כ"ץ, תקף בחריפות את הרמטכ"ל אביב כוכבי במהלך דיון פנימי במטה הכללי, בעקבות הצעת הרמטכ"ל לעצור או להקטין את פעילות הצבא הישראלי בעזה. כ"ץ הדגיש כי "הצבא כפוף לי בלבד ויפעל אך ורק לפי הוראותיי", דבר שמצביע על סכסוך סמכויות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.

כוכבי, שנחשב לאחד הקולות שמביעים חשש מההשלכות ההרסניות של ההתקפה על האזור, התריע כי המשך הלחימה עלול להחריף את המצב האנושי בעזה ולסכן את יציבות האזור כולו. עם זאת, כ"ץ, שמייצג את הקו התקיף ביותר בממשלת ישראל, דוחה את ההתרעות הללו וקורא להמשך מדיניות הכיבוש והשליטה בעזה.