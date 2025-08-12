המלחמה בעזה
שר הביטחון הישראלי מותח ביקורת חריפה על הרמטכ"ל על רקע מחלוקת על המשך כיבוש עזה: "הצבא כפוף להוראותי
בצל ההסלמה האלימה והמצור ההרסני על רצועת עזה, שר הביטחון של ישראל תוקף את הרמטכ"ל בעקבות דיונים פנימיים על אופן ניהול המערכה הצבאית, ומבהיר כי הצבא כפוף ישירות לו. מתח זה משקף קרע בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בזמן שהאזור ממשיך לשלם מחיר כבד.
מלחמת עזה מעמיקה את הקרעים בשורות הביטחון בישראל / TRT Global
לפני 12 שעות

בימים האחרונים מתגברת המתח בתוך המערכת הצבאית והפוליטית של ישראל, על רקע המערכה האלימה המתמשכת בעזה, שמלווה במתקפות אוויריות חסרות תקדים, מצור כלכלי והריסות נרחבות בתשתיות האזרחיות.

שר הביטחון הישראלי, ישראל כ"ץ, תקף בחריפות את הרמטכ"ל אביב כוכבי במהלך דיון פנימי במטה הכללי, בעקבות הצעת הרמטכ"ל לעצור או להקטין את פעילות הצבא הישראלי בעזה. כ"ץ הדגיש כי "הצבא כפוף לי בלבד ויפעל אך ורק לפי הוראותיי", דבר שמצביע על סכסוך סמכויות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי.

כוכבי, שנחשב לאחד הקולות שמביעים חשש מההשלכות ההרסניות של ההתקפה על האזור, התריע כי המשך הלחימה עלול להחריף את המצב האנושי בעזה ולסכן את יציבות האזור כולו. עם זאת, כ"ץ, שמייצג את הקו התקיף ביותר בממשלת ישראל, דוחה את ההתרעות הללו וקורא להמשך מדיניות הכיבוש והשליטה בעזה.

הרקע למחלוקת זו נעוץ בעומק הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שבו ממשלת ישראל ממשיכה במדיניות של כיבוש, הרס ופגיעה באוכלוסייה האזרחית בעזה, במסגרת מאבק נגד חמאס. הפלסטינים, שעזה מהווה עבורם בית אסור יציאה תחת מצור כלכלי ומלחמה, סופגים את המחיר הכבד של העימות.

הדיווחים מצביעים על כך שהמתיחות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בישראל היא ביטוי למאבקים פנימיים על הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האתגרים בשטח, אך גם מדגישים את ההשלכות הקשות של המשך הכיבוש והאלימות על חיי האזרחים הפלסטינים בעזה.

