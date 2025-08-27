פוליטיקה
1 דקות קריאה
יוסי כהן: "אני צריך להיות ראש ממשלה" – קריאה להמשך שלטון הימין הקיצוני
יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, טוען כי הוא האדם המתאים להנהיג את ישראל, ומציג את עצמו כחלופה לנתניהו.
יוסי כהן: "אני צריך להיות ראש ממשלה" – קריאה להמשך שלטון הימין הקיצוני
יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר / timesofisrael
27 באוגוסט 2025

יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, הצהיר כי הוא האדם המתאים להנהיג את מדינת ישראל, והביע תמיכתו בממשלה הנוכחית.

במהלך עצרת בתל אביב, הוא טען כי יש צורך בשינוי, אך לא ציין את הצורך בשינוי מדיניות כלשהי. כהן, שהיה אחראי למבצעי חיסול ממוקדים, הצהיר כי הוא מוכן להנהיג את המדינה.

במהלך העצרת, הוצגו תמונות של בני הערובה הנעדרים מאז מלחמת אוקטובר 2023, אך לא הוזכרו הפלסטינים שנהרגו או נפגעו במהלך הלחימה. ההפגנה, שהתקיימה בכיכר החטופים בתל אביב, לא כללה ייצוג של משפחות פלסטיניות או אזרחים פלסטינים.

מומלץ

כהן, ששימש כראש המוסד במשך חמש שנים, נחשב לדמות מפתח במערכת הביטחונית הישראלית.

הוא היה מעורב במבצעי חיסול ממוקדים ובפעולות חשאיות נגד מדינות אויב. הצהרתו מעידה על רצונו להמשיך במדיניות הקיימת, הכוללת שימוש בכוח צבאי ופעולות חשאיות, ללא התייחסות לפתרונות מדיניים או לדיאלוג עם הפלסטינים.

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us