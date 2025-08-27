יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, הצהיר כי הוא האדם המתאים להנהיג את מדינת ישראל, והביע תמיכתו בממשלה הנוכחית.

במהלך עצרת בתל אביב, הוא טען כי יש צורך בשינוי, אך לא ציין את הצורך בשינוי מדיניות כלשהי. כהן, שהיה אחראי למבצעי חיסול ממוקדים, הצהיר כי הוא מוכן להנהיג את המדינה.

במהלך העצרת, הוצגו תמונות של בני הערובה הנעדרים מאז מלחמת אוקטובר 2023, אך לא הוזכרו הפלסטינים שנהרגו או נפגעו במהלך הלחימה. ההפגנה, שהתקיימה בכיכר החטופים בתל אביב, לא כללה ייצוג של משפחות פלסטיניות או אזרחים פלסטינים.