צרפת בוחנת פתיחת שגרירות ברמאללה לאחר ההכרה במדינה פלסטינית
יועץ הנשיא מקרון מאשר כי בפריז נשקלת פתיחת שגרירות צרפתית בגדה המערבית הכבושה—צעד שמתחבר להכרה הצפויה במדינה פלסטינית ולהחרפת המתח עם ממשלת הימין הקיצוני.
28 באוגוסט 2025

צרפת בוחנת הקמת שגרירות רשמית בגדה המערבית הכבושה, ככל הנראה ברמאללה, לאחר שהודיעה על כוונתה להכיר במדינה פלסטינית בספטמבר.

את הדברים אמר יועצו של נשיא צרפת לענייני המזרח התיכון, עופר ברונשטיין, שהדגיש כי לצד פתיחת שגרירות צרפתית בשטחי הרשות הפלסטינית נשקלת גם פתיחת שגרירות פלסטינית בפריז. לדבריו, מדינה פלסטינית יציבה משרתת את האינטרס האזורי וגם את זה הישראלי.

הדיון בצעד הדיפלומטי מגיע על רקע חילופי מכתבים חריפים בין עמנואל מקרון לבנימין נתניהו בשבוע האחרון.

נתניהו קישר בין עליית האנטישמיות בצרפת לעמדת פריז, ומקרון דחה זאת—תוך הדגשה שהמאבק באנטישמיות אינו כלי פוליטי, ובמקביל קריאה לסיום הלחימה בעזה, להפסקת הסיפוח הבלתי־חוקי בגדה המערבית ולקידום פתרון שתי המדינות.

בפריז גם מזהירים כי כניסה ישראלית לעיר עזה תיתקל בהתנגדות בינלאומית, ומבהירים שהסלמה אינה הדרך להשבת בני הערובה.

