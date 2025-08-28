צרפת בוחנת הקמת שגרירות רשמית בגדה המערבית הכבושה, ככל הנראה ברמאללה, לאחר שהודיעה על כוונתה להכיר במדינה פלסטינית בספטמבר.

את הדברים אמר יועצו של נשיא צרפת לענייני המזרח התיכון, עופר ברונשטיין, שהדגיש כי לצד פתיחת שגרירות צרפתית בשטחי הרשות הפלסטינית נשקלת גם פתיחת שגרירות פלסטינית בפריז. לדבריו, מדינה פלסטינית יציבה משרתת את האינטרס האזורי וגם את זה הישראלי.

הדיון בצעד הדיפלומטי מגיע על רקע חילופי מכתבים חריפים בין עמנואל מקרון לבנימין נתניהו בשבוע האחרון.