מדובר בהודעה שמעידה על המתח הגובר ועל תחושת הסכנה הקיומית שמרגישים אנשי הצבא והאזרחים בדרום לבנון מול מתקפות חוזרות ונשנות של הצבא הישראלי.

במקביל, בכירים בממשלה הלבנונית הבהירו כי יפעלו להבטיח את ביטחונם של התושבים ולהגן על הגבול, בעוד הצבא הישראלי ממשיך להפעיל לחץ צבאי מבלי להתחשב בחיי האזרחים.

מקור: TRT World וסוכנויות