29 באוגוסט 2025
בזמן שתושבי דרום לבנון חיים תחת פחד מתמיד, הצבא הישראלי ביצע מתקפה באזור א-נאקורה שגרמה למותם של חיילים לבנונים ופציעת אזרחים.
בעקבות המתקפה, הצבא הישראלי פרסם הודעת התנצלות, כשהוא מנסה להציג את האירוע כ"טעות".
מפקד צבא לבנון הזהיר כי יישקלו צעדים דרסטיים ואף ייתכן שהוא יתפטר מתפקידו אם יישפך דם נוסף בקרב האזרחים והחיילים הלבנונים.
מדובר בהודעה שמעידה על המתח הגובר ועל תחושת הסכנה הקיומית שמרגישים אנשי הצבא והאזרחים בדרום לבנון מול מתקפות חוזרות ונשנות של הצבא הישראלי.
במקביל, בכירים בממשלה הלבנונית הבהירו כי יפעלו להבטיח את ביטחונם של התושבים ולהגן על הגבול, בעוד הצבא הישראלי ממשיך להפעיל לחץ צבאי מבלי להתחשב בחיי האזרחים.
מקור: TRT World וסוכנויות