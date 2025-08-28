פוליטיקה
1 דקות קריאה
הממשלה מתכנסת ללא השרים הרלוונטיים – הצבא ממתין לאור ירוק למתקפה
בעוד הממשלה מתנהלת בלי נציגי המשרדים הקריטיים, הצבא הישראלי נערך למתקפה נוספת על הפלסטינים, בזמן שהשטח נשאר תחת איום כיבוש מתמשך.
הממשלה מתכנסת ללא השרים הרלוונטיים – הצבא ממתין לאור ירוק למתקפה
Israel’s Security Cabinet approved a plan to expand its ongoing war on Gaza and occupy territory inside the Palestinian enclave. / Photo: Reuters
28 באוגוסט 2025

ממשלת הימין הקיצוני התכנסה לישיבה דחופה, אך בלטה בהיעדרותם של השרים המרכזיים האחראים על הביטחון והחוץ. במקביל, הצבא הישראלי מתייצב בשטח, ממתין לאות “ירוק” מהממשל כדי להוציא לפועל מתקפה חדשה.

תושבים פלסטינים מדווחים על נוכחות צבאית מוגברת סביב כפרים וערים בגדה המערבית, עם פריסת כלי רכב משוריינים ותמרונים צבאיים המאיימים על שגרת חייהם. ההיערכות הזו באה על רקע התגברות האלימות מצד כוחות הכיבוש, ובצל המתיחות המתמשכת במזרח ירושלים ובשאר השטחים הפלסטיניים.

גורמים פלסטינים מזהירים כי כל מתקפה נוספת עלולה להביא להסלמה מסוכנת ולהרחבת מעגל הפגיעה באזרחים חפים מפשע. הקהילה הבינלאומית כבר הביעה דאגה מתמשכת מהפרות זכויות האדם בשטח, אך עד כה נמנעה מלנקוט צעדים ממשיים לעצירת הכיבוש.

מומלץ
קשורTRT Global - האם ישראל בדרך למלחמת אזרחים בעקבות צווי המעצר? "החשש החרדי: המצב יוצא מכלל שליטה"

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us