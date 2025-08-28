ממשלת הימין הקיצוני התכנסה לישיבה דחופה, אך בלטה בהיעדרותם של השרים המרכזיים האחראים על הביטחון והחוץ. במקביל, הצבא הישראלי מתייצב בשטח, ממתין לאות “ירוק” מהממשל כדי להוציא לפועל מתקפה חדשה.

תושבים פלסטינים מדווחים על נוכחות צבאית מוגברת סביב כפרים וערים בגדה המערבית, עם פריסת כלי רכב משוריינים ותמרונים צבאיים המאיימים על שגרת חייהם. ההיערכות הזו באה על רקע התגברות האלימות מצד כוחות הכיבוש, ובצל המתיחות המתמשכת במזרח ירושלים ובשאר השטחים הפלסטיניים.

גורמים פלסטינים מזהירים כי כל מתקפה נוספת עלולה להביא להסלמה מסוכנת ולהרחבת מעגל הפגיעה באזרחים חפים מפשע. הקהילה הבינלאומית כבר הביעה דאגה מתמשכת מהפרות זכויות האדם בשטח, אך עד כה נמנעה מלנקוט צעדים ממשיים לעצירת הכיבוש.