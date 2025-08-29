סערת אחריות בישראל מחריפה: בכיר לשעבר בשב״כ הודיע כי לא יתייצב לשימוע אצל מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שבודק את קריסת מנגנוני הביטחון הישראליים באירועי 7 באוקטובר.
לדבריו, למבקר “נרטיב ידוע מראש”, ולכן הוא מוכן למסור עדות רק בפני ועדת חקירה ממלכתית שתוקם בחוק. במשרד המבקר דחו זאת בחריפות והבהירו כי כל מי שנדרש – מחויב לשתף פעולה לפי הדין.
לפי הפרסום, אותו בכיר—שנשא בתפקיד מרכזי ערב 7 באוקטובר—לקח אחריות והתפטר, ואף חתום על דוח פנימי של השב״כ המפרט כשלים שנשלח למבקר.
עורכי דינו טוענים שאין לו חובה להופיע בפני המבקר, בעוד לשכת המבקר מכנה את המהלך “עזות מצח”.
מבחינת הקשר רחב יותר: הוויכוח משקף משבר אמון עמוק במערכות הישראליות מאז תחילת המלחמה והמתקפה הישראלית על עזה, והמאבק סביב מסלול הביקורת—מבקר המדינה מול ועדת חקירה ממלכתית—מגלם את המאבק על תיחום האחריות והפקת הלקחים.
מקור: TRT World וסוכנויות