סערת אחריות בישראל מחריפה: בכיר לשעבר בשב״כ הודיע כי לא יתייצב לשימוע אצל מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שבודק את קריסת מנגנוני הביטחון הישראליים באירועי 7 באוקטובר.

לדבריו, למבקר “נרטיב ידוע מראש”, ולכן הוא מוכן למסור עדות רק בפני ועדת חקירה ממלכתית שתוקם בחוק. במשרד המבקר דחו זאת בחריפות והבהירו כי כל מי שנדרש – מחויב לשתף פעולה לפי הדין.

לפי הפרסום, אותו בכיר—שנשא בתפקיד מרכזי ערב 7 באוקטובר—לקח אחריות והתפטר, ואף חתום על דוח פנימי של השב״כ המפרט כשלים שנשלח למבקר.