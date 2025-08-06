עוֹלָם
טראמפ יארח שיחות שלום בין מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן — דיווח
נציג אמריקאי אומר כי ייתכן שמסגרת לשלום תוכרז במהלך הפגישה ביום שישי.
הגורם הרשמי אומר שטרמפ עשוי להכריז ביום שישי על מסגרת להסכם שלום בין שתי המדינות. / AP
לפני 15 שעות

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יארח את מנהיגי ארמניה ואזרבייג'ן לשיחות שלום בבית הלבן ביום שישי, כך מסר גורם אמריקאי לסוכנות הידיעות רויטרס.

הגורם ציין ביום שלישי כי ייתכן שבפגישה ביום שישי יוכרז על מסגרת להסכם שלום.

הוושינגטון פוסט היה הראשון לדווח על השיחות.

היחסים בין אזרבייג'ן לארמניה מתוחים מאז 1991, כאשר הצבא הארמני כבש את קרבאך, שטח המוכר בינלאומית כחלק מאזרבייג'ן, ושבעה אזורים סמוכים, כולל קלבאג'אר.

רוב השטח שוחרר על ידי אזרבייג'ן במהלך מלחמה שנמשכה 44 ימים בסתיו 2020.

בספטמבר 2023, אזרבייג'ן ביססה ריבונות מלאה בקרבאך לאחר שכוחות הבדלנים באזור נכנעו.

מנהיגי המדינות נפגשו ביולי באבו דאבי לשיחות.

מקור: רויטרס

