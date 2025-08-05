חברת ייצור השבבים של טאיוואן (טאיוואן סמיקונדקטור מנופקטשׁרינג קומפני) הודיעה כי פתחה בהליכים משפטיים ונקטה צעדים משמעתיים נגד עובדים שהיו מעורבים בהדלפות פוטנציאליות של סודות מסחריים, לאחר שזיהתה פעילויות לא מורשות במהלך ניטור שגרתי.

בהצהרה שנשלחה בדוא"ל לסוכנות הידיעות רויטרס ביום שלישי, ציינה TSMC כי "מנגנוני הניטור המקיפים והחזקים" שלה אפשרו זיהוי מוקדם של הבעיה, מה שהוביל לחקירות פנימיות מהירות ולנקיטת צעדים חמורים נגד העובדים המעורבים.

המקרה, שנמצא כעת תחת ביקורת שיפוטית, מונע מהחברה לספק פרטים נוספים, מסרה חברת ייצור השבבים של טאיוואן, הנחשבת ליצרנית המובילה בעולם של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.