ענקית השבבים מטאיוואן פועלת נגד חשד להפרת סודות מסחריים, ופותחת בהליכים משפטיים.
TSMC הודיעה כי נקטה צעדים משמעתיים נגד עובדים שחשודים בניסיון להשיג מידע קנייני קריטי על טכנולוגיית השבבים בגודל 2 ננומטר.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company says it has referred the case to authorities. / Photo: Reuters
5 באוגוסט 2025

חברת ייצור השבבים של טאיוואן (טאיוואן סמיקונדקטור מנופקטשׁרינג קומפני) הודיעה כי פתחה בהליכים משפטיים ונקטה צעדים משמעתיים נגד עובדים שהיו מעורבים בהדלפות פוטנציאליות של סודות מסחריים, לאחר שזיהתה פעילויות לא מורשות במהלך ניטור שגרתי.

בהצהרה שנשלחה בדוא"ל לסוכנות הידיעות רויטרס ביום שלישי, ציינה TSMC כי "מנגנוני הניטור המקיפים והחזקים" שלה אפשרו זיהוי מוקדם של הבעיה, מה שהוביל לחקירות פנימיות מהירות ולנקיטת צעדים חמורים נגד העובדים המעורבים.

המקרה, שנמצא כעת תחת ביקורת שיפוטית, מונע מהחברה לספק פרטים נוספים, מסרה חברת ייצור השבבים של טאיוואן, הנחשבת ליצרנית המובילה בעולם של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים.

מוקדם יותר דיווח ניקיי אסיה כי ההפרה כללה כמה עובדים לשעבר החשודים בניסיון להשיג מידע קנייני קריטי על טכנולוגיית השבבים בגודל 2 ננומטר של חברת ייצור השבבים של טאיוואן.

מקור: רויטרס

