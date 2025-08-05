"הלוחמים שלנו במגזר זה מדווחים על השתתפותם של שכירי חרב מסין, טג'יקיסטן, אוזבקיסטן, פקיסטן וממדינות אפריקה במלחמה. נגיב לכך," אמר זלנסקי בפלטפורמת X, בעת שביקר את הכוחות האוקראינים בחזית וובצ'נסק בצפון-מזרח אוקראינה.

עם זאת, איסלאמאבאד הודיעה כי תעלה את הטענות הללו מול הרשויות האוקראיניות ותבקש הבהרות בנושא.

פקיסטן גם חזרה על מחויבותה לפתרון שליו של הסכסוך באוקראינה באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה, בהתאם לעקרונות מגילת האומות המאוחדות.

מקור: TRT World וסוכנויות