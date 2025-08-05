עוֹלָם
1 דקות קריאה
איסלמאבאד דוחה את טענתו של זלנסקי בדבר לוחמים פקיסטנים הלוחמים למען רוסיה
פקיסטן אומר כי הוא יעלה את התביעות האלה בפני הרשויות האוקראיניות ויבקש הבהרות.
Pakistan reaffirms its commitment to peaceful resolution of Ukraine conflict through dialogue and diplomacy. / Reuters
5 באוגוסט 2025

איסלאמאבאד דחתה את טענתו של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כי אזרחים פקיסטנים נלחמים נגד ארצו לצד רוסיה.

משרד החוץ הפקיסטני דחה ביום שלישי באופן חד משמעי את ההאשמות ה"חסרות בסיס ובלתי מבוססות" על מעורבותם של אזרחים פקיסטנים בסכסוך באוקראינה.

"עד כה, פקיסטן לא קיבלה פנייה רשמית מהרשויות האוקראיניות, וגם לא הוצגו ראיות מאומתות שיתמכו בטענות אלו," נמסר מהמשרד.

זלנסקי טען ביום שני כי כוחותיו בצפון-מזרח אוקראינה נלחמים ב"שכירי חרב" זרים ממדינות שונות, כולל פקיסטן.

"הלוחמים שלנו במגזר זה מדווחים על השתתפותם של שכירי חרב מסין, טג'יקיסטן, אוזבקיסטן, פקיסטן וממדינות אפריקה במלחמה. נגיב לכך," אמר זלנסקי בפלטפורמת X, בעת שביקר את הכוחות האוקראינים בחזית וובצ'נסק בצפון-מזרח אוקראינה.

עם זאת, איסלאמאבאד הודיעה כי תעלה את הטענות הללו מול הרשויות האוקראיניות ותבקש הבהרות בנושא.

פקיסטן גם חזרה על מחויבותה לפתרון שליו של הסכסוך באוקראינה באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה, בהתאם לעקרונות מגילת האומות המאוחדות.

מקור: TRT World וסוכנויות

