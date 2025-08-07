פצצה עוצמתית בצד הדרך פגעה ברכב משטרתי באזור שהיה בעבר מעוז של הטליבאן הפקיסטני בצפון-מערב פקיסטן, סמוך לגבול עם אפגניסטן, ביום רביעי. בפיצוץ נהרגו לפחות שני שוטרים ונפצעו 14 נוספים, רובם עוברי אורח, כך מסרו גורמים רשמיים.
הפיגוע התרחש בעיר ואנה שבדרום ווזיריסטן, מחוז בפרובינציית ח'ייבר פח'טונח'ווה, כך לפי מפקד המשטרה המקומי, אדם חאן.
האלימות הטרוריסטית גברה בשבועות האחרונים וגבתה את חייהם של עשרות אנשי ביטחון.
פקיסטן מתכוננת גם למבצע צבאי במחוז באג'ור, מחוז צפוני נוסף.
מבצעים דומים בעבר גרמו לעקירתם של אלפי תושבים.
אף קבוצה לא נטלה אחריות מיידית על הפיגוע נגד המשטרה, אך החשד נוטה ליפול על הטליבאן הפקיסטני, או תחריק-א-טליבאן פקיסטן (TTP).
הקבוצה תוקפת לעיתים קרובות כוחות ביטחון ואזרחים ברחבי האזור.
ה-TTP פעל בשיתוף פעולה הדוק עם הטליבאן האפגני, שחזר לשלטון באפגניסטן השכנה באוגוסט 2021 לאחר נסיגת כוחות ארה"ב ונאט"ו בתום שני עשורים של מלחמה.
מאז, לוחמים ומנהיגים רבים של ה-TTP מצאו מקלט באפגניסטן, וחלקם חיים בגלוי תחת שלטון הטליבאן. התפתחות זו חיזקה את הקבוצה בפקיסטן.
