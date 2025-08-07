אף קבוצה לא נטלה אחריות מיידית על הפיגוע נגד המשטרה, אך החשד נוטה ליפול על הטליבאן הפקיסטני, או תחריק-א-טליבאן פקיסטן (TTP).

הקבוצה תוקפת לעיתים קרובות כוחות ביטחון ואזרחים ברחבי האזור.

ה-TTP פעל בשיתוף פעולה הדוק עם הטליבאן האפגני, שחזר לשלטון באפגניסטן השכנה באוגוסט 2021 לאחר נסיגת כוחות ארה"ב ונאט"ו בתום שני עשורים של מלחמה.

מאז, לוחמים ומנהיגים רבים של ה-TTP מצאו מקלט באפגניסטן, וחלקם חיים בגלוי תחת שלטון הטליבאן. התפתחות זו חיזקה את הקבוצה בפקיסטן.

מקור: AP