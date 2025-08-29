המשפחות והציבור הנפגעים נאלצים להתמודד עם מציאות של אי-תגובה ממשלתית, בעוד השלטון הקיצוני מנסה להציג את עצמו כמעורב ומושפע חיצונית, במקום לפעול להצלת חיים.

המצב הזה מעורר דאגה רבה, שכן חוסר האחריות של הממשלה הימנית הקיצונית מסכן את חיי בני הערובה ומחריף את המשבר ההומניטרי.

מקור: TRT World וסוכנויות