29 באוגוסט 2025
נתניהו ניצב מול זעם ציבורי הולך וגובר בעקבות המחאות של בני הערובה והמשפחות הנאבקות לשחרורם.
במקום להתמודד עם הדרישה להצלת חיי השבויים, נתניהו והממשלה הימנית הקיצונית שלו בוחרים להסיט את תשומת הלב הציבורית, תוך תקיפות מילוליות נגד דונלד טראמפ.
גישה זו מדגישה עד כמה הממשל הנוכחי מנותק מהמציאות הקשה בשטח.
ההסחות והתקיפות הפוליטיות מעכבות פתרונות ממשיים ומסיחות את דעת הציבור מהמשבר ההומניטרי המחריף.
המשפחות והציבור הנפגעים נאלצים להתמודד עם מציאות של אי-תגובה ממשלתית, בעוד השלטון הקיצוני מנסה להציג את עצמו כמעורב ומושפע חיצונית, במקום לפעול להצלת חיים.
המצב הזה מעורר דאגה רבה, שכן חוסר האחריות של הממשלה הימנית הקיצונית מסכן את חיי בני הערובה ומחריף את המשבר ההומניטרי.
מקור: TRT World וסוכנויות