שר החוץ הישראלי גדעון סער עדכן את מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו כי ישראל מתכננת לקדם סיפוח בלתי חוקי של הגדה המערבית הכבושה בחודשים הקרובים, כך לפי דיווחים שהתבססו על מקורות בישראל.
עוד נמסר כי בתוך ממשלת הימין הקיצוני קיימת מחלוקת על מועד ההכרזה, אף שיש הסכמה עקרונית לקדם את המהלך, והכנסת כבר פתחה בדיונים מקדימים בנושא.
ב־20 באוגוסט אישרה ישראל את פרויקט ההתנחלות השנוי במחלוקת E1 — מהלך שמומחים וארגונים בינלאומיים מזהירים כי עלול לבתר את הגדה לשניים, לנתק את רמאללה ושכם מבית לחם וחברון, ולבודד עוד יותר את מזרח ירושלים הכבושה.
הקהילה הבינלאומית רואה בהתנחלויות הישראליות בשטח הכבוש בלתי חוקיות לפי המשפט הבינלאומי.
המהלך המסתמן מגיע למרות חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק שקבעה כי נוכחותה המתמשכת של ישראל בשטחים הפלסטיניים הכבושים, לרבות מזרח ירושלים, אינה חוקית וקראה להביא לסיומה ולהוביל לפינוי התנחלויות.
מאז אוקטובר 2023 נהרגו בגדה המערבית הכבושה לפחות 1,016 פלסטינים ונפצעו למעלה מ־7,000 מירי כוחות הכיבוש ומתיישבים חמושים, לפי משרד הבריאות הפלסטיני בעזה.
מקור: TRT World וסוכנויות