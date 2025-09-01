שר החוץ הישראלי גדעון סער עדכן את מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו כי ישראל מתכננת לקדם סיפוח בלתי חוקי של הגדה המערבית הכבושה בחודשים הקרובים, כך לפי דיווחים שהתבססו על מקורות בישראל.

עוד נמסר כי בתוך ממשלת הימין הקיצוני קיימת מחלוקת על מועד ההכרזה, אף שיש הסכמה עקרונית לקדם את המהלך, והכנסת כבר פתחה בדיונים מקדימים בנושא.

ב־20 באוגוסט אישרה ישראל את פרויקט ההתנחלות השנוי במחלוקת E1 — מהלך שמומחים וארגונים בינלאומיים מזהירים כי עלול לבתר את הגדה לשניים, לנתק את רמאללה ושכם מבית לחם וחברון, ולבודד עוד יותר את מזרח ירושלים הכבושה.

הקהילה הבינלאומית רואה בהתנחלויות הישראליות בשטח הכבוש בלתי חוקיות לפי המשפט הבינלאומי.