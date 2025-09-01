בפגישה שנערכה בליל ראשון, ה-31 באוגוסט, דנה ממשלת הימין הקיצוני בהחלת ריבונות על חלקים מהגדה המערבית הכבושה, תוך התמקדות בתכניות צבאיות להרחבת ההתנחלויות הישראליות.

הנושא המרכזי בפגישה היה תוכנית להשתלטות על העיר עזה, אך נושא ההסכם לשחרור שבויים, עליו הוסכם עם חמאס לפני כשבועיים, לא הועלה כלל.

ההחלטה להימנע מדיון בהסכם שבויים עוררה תמיהה, במיוחד לאור ההסכמה שהושגה עם חמאס לשחרור השבויים.