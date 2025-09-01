פוליטיקה
ממשלת הימין הקיצוני מתמקדת בהחלת ריבונות על הגדה המערבית הכבושה, מתעלמת מהסכם שבויים
ממשלת הימין הקיצוני דנה בהחלת ריבונות על חלקים מהגדה המערבית הכבושה, אך נמנעה מלדון בהסכם לשחרור שבויים, מה שמעורר חשש בקרב הפלסטינים על כוונותיה האמיתיות.
1 בספטמבר 2025

בפגישה שנערכה בליל ראשון, ה-31 באוגוסט, דנה ממשלת הימין הקיצוני בהחלת ריבונות על חלקים מהגדה המערבית הכבושה, תוך התמקדות בתכניות צבאיות להרחבת ההתנחלויות הישראליות.

הנושא המרכזי בפגישה היה תוכנית להשתלטות על העיר עזה, אך נושא ההסכם לשחרור שבויים, עליו הוסכם עם חמאס לפני כשבועיים, לא הועלה כלל.

ההחלטה להימנע מדיון בהסכם שבויים עוררה תמיהה, במיוחד לאור ההסכמה שהושגה עם חמאס לשחרור השבויים.

ההתעלמות מהנושא ההומניטרי מעוררת חשש בקרב הפלסטינים כי ממשלת הימין הקיצוני אינה מעוניינת בהסדר הוגן, אלא ממקדת מאמציה בהרחבת השליטה בשטחים הפלסטיניים הכבושים.

מקור: TRT World וסוכנויות

