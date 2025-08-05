שורה של שרים בכירים מדווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט על הרחבת הלחימה בעזה — תוך שימוש במונח "כיבוש הרצועה" כדי לתאר את הכוונה להכניע את חמאס ולשלוט בכל שטח עזה, כולל אזורים שבהם מוחזקים בני ערובה.

ההחלטה ננקטת אף במחאה של הרמטכ"ל, שלפי דיווחים אף עלול להתפטר אם התוכנית תצא לפועל.

מהלך זה מהווה סימן להחלטה מדינית-צבאית גורלית: הצבא הישראלי ייחדר גם לאזורים שבהם ייתכן שהשבויים מוחזקים, מה שמעצים את הסיכון לחייהם.

במקביל, המשא ומתן על עסקת חילופי שבויים קרס, וארצות הברית פועלת למען 'תכנית הכול או כלום' לשחרור כל בני הערובה בבת אחת.

תמהיל הכיבוש והמצור

כ־75% מרצועת עזה כבר נשלטים בשליטה ישראלית, אך ההחרפה מתרכזת כעת באזורי העורף של חמאס, כולל מחנות פליטים וצפונה של העיר עזה.

במהלך אפריל הוקם "מסדרון מורג" בדרום הרצועה שמחבר בין אזורי שליטה ישראליים, ונועד להגביר לחץ על חמאס לפרוש ולשחרר את השבויים.