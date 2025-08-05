המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
שרים בכירים: נתניהו החליט על כיבוש מלא של רצועת עזה – כולל אזורים שבהם מוחזקים בני ערובה
לפי דיווחים בממשלה, נתניהו החליט להרחיב את הלחימה ברצועת עזה ולכבוש אותה כולה — אף באזורים שבהם מוחזקים בני ערובה. מהלך זה מעורר דאגות כבדות מצד משפחות בני הערובה, אנשי צבא וביקורת בינלאומית על המשך המלחמה ההרסנית.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends ‘Christian Conference’ in the occupied East Jerusalem on July 27, 2025. / Reuters
5 באוגוסט 2025

שורה של שרים בכירים מדווחים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט על הרחבת הלחימה בעזה — תוך שימוש במונח "כיבוש הרצועה" כדי לתאר את הכוונה להכניע את חמאס ולשלוט בכל שטח עזה, כולל אזורים שבהם מוחזקים בני ערובה.

ההחלטה ננקטת אף במחאה של הרמטכ"ל, שלפי דיווחים אף עלול להתפטר אם התוכנית תצא לפועל.

מהלך זה מהווה סימן להחלטה מדינית-צבאית גורלית: הצבא הישראלי ייחדר גם לאזורים שבהם ייתכן שהשבויים מוחזקים, מה שמעצים את הסיכון לחייהם.

במקביל, המשא ומתן על עסקת חילופי שבויים קרס, וארצות הברית פועלת למען 'תכנית הכול או כלום' לשחרור כל בני הערובה בבת אחת.

תמהיל הכיבוש והמצור

כ־75% מרצועת עזה כבר נשלטים בשליטה ישראלית, אך ההחרפה מתרכזת כעת באזורי העורף של חמאס, כולל מחנות פליטים וצפונה של העיר עזה.

במהלך אפריל הוקם "מסדרון מורג" בדרום הרצועה שמחבר בין אזורי שליטה ישראליים, ונועד להגביר לחץ על חמאס לפרוש ולשחרר את השבויים.

משפחות בני הערובה הביעו זעם רב על המדיניות: במקום שמנהיגי המדינה יפעלו להגעה להסכם, נתניהו מכניע את עזה תוך סיכון חייהם של אלה שאמורים להיות מוקד הסדר.

קשורTRT Global - משפחות בני הערובה מפליגות לעזה – מחאה נגד נתניהו והמלחמה שמפקירה את יקיריהם

“הפור נפל – הולכים לכיבוש מלא. אם זה לא מתאים לרמטכ"ל, שיתפטר”.

מוקדם יותר השנה נכפתה "הפסקת אש" זמנית שהתמוטטה מול דרישות חד-צדדיות של נתניהו בכריתת הסכם כולל. מאז, המצור על עזה החריף – קצב המתים האזרחיים עולה, רעב ומחסור במזון ובתרופות חוזרים והופכים לחלק מהשגרה היומיומית.

גורמים בינלאומיים מזהירים כי מהלך כזה עשוי להיחשב לפשע מלחמה ואף לג'נוסייד.

מקור: TRT World וסוכנויות

