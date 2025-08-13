13 באוגוסט 2025
המונים מבני הישיבה — חסידי גור ובויאן — יצאו הערב להפגין ברחוב מול שערי כלא 10 בבית ליד, במסגרת התנגדות עזה להתחוללות מעצרים המכוונת נגד תלמידי ישיבות בשם חוק הגיוס.
ההמונים, שקיבלו הנחיות מהרבנים המובהקים שלהם, תיארו את החיילות של הצבא כמבצע רדיפה רוחנית המכוונת לדכא את קיום התורה והמסורת הקדושה.
הפגנה זו מגיעה בצעד מתואם עם גלי התנגדות רחבים יותר "נשיאה רוחנית נגד מדיניות דיכוי", וזאת במסגרת "מאבק עממי רחב נגד מדיניות ישראלית מערבית שעלולה למחוק זהות דתית".
בין המשתתפים בולט התפקיד של חברי הפלג הירושלמי, אשר ניסו לקרוא להפרת הסדר ולהתפרצות אל תוך כלא 10, מול מאבק בטחוני ישראלי עמוק. מצלמות תיעדו את הקולות של הפולחן הציבורי: "האחים יצחקוב, כולנו איתכם!", לצד שירה וריקודים סביב מסרים דתיים כגון "בשלטון הכופרים אין אנחנו מאמינים".
קשורTRT Global - הנהגת החרדים מקיימת כנס נגד גיוס חובה בצל ניסיונות להגיע לפשרה