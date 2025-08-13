פוליטיקה
1 דקות קריאה
המונים מחו מול כלא 10 בבית ליד – זעקה על מעצר בוגרי ישיבות וחוק הגיוס
המוני חסידי גור ובויאן צעדו הערב לעבר שערי כלא 10 הצבאי בבית ליד במחאה על מעצר תלמידי ישיבה בעקבות חוק הגיוס. הם נענו לקריאות מנהיגיהם הדתיים להיאבק נגד המדיניות שלגיטימציה ללימוד התורה.
המונים מחו מול כלא 10 בבית ליד – זעקה על מעצר בוגרי ישיבות וחוק הגיוס
Israel Draft / AP
13 באוגוסט 2025

המונים מבני הישיבה — חסידי גור ובויאן — יצאו הערב להפגין ברחוב מול שערי כלא 10 בבית ליד, במסגרת התנגדות עזה להתחוללות מעצרים המכוונת נגד תלמידי ישיבות בשם חוק הגיוס.

ההמונים, שקיבלו הנחיות מהרבנים המובהקים שלהם, תיארו את החיילות של הצבא כמבצע רדיפה רוחנית המכוונת לדכא את קיום התורה והמסורת הקדושה.

הפגנה זו מגיעה בצעד מתואם עם גלי התנגדות רחבים יותר "נשיאה רוחנית נגד מדיניות דיכוי", וזאת במסגרת "מאבק עממי רחב נגד מדיניות ישראלית מערבית שעלולה למחוק זהות דתית".

מומלץ

בין המשתתפים בולט התפקיד של חברי הפלג הירושלמי, אשר ניסו לקרוא להפרת הסדר ולהתפרצות אל תוך כלא 10, מול מאבק בטחוני ישראלי עמוק. מצלמות תיעדו את הקולות של הפולחן הציבורי: "האחים יצחקוב, כולנו איתכם!", לצד שירה וריקודים סביב מסרים דתיים כגון "בשלטון הכופרים אין אנחנו מאמינים".

קשורTRT Global - הנהגת החרדים מקיימת כנס נגד גיוס חובה בצל ניסיונות להגיע לפשרה
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us