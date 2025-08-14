מפגינים חסמו את חניון בניין השר יריב לוין במודיעין, במחאה על פעולתו להדחת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה. הם השאירו הודעה: "המפתח אצל הנהג של יריב". המשטרה פתחה בחקירה, אך לא נעצרו חשודים.

המחאה מגיעה על רקע משבר חוקתי, שבו השר לוין החליף מנעול בלשכה המשותפת עם בהרב-מיארה, לאחר שבית המשפט העליון הקפיא את פיטוריה. בקרבת השר טוענים כי העניין "יצא מפרופורציה", אך גורמים משפטיים רואים במעשה ביזוי של צו בג"ץ.

לאחר האירוע, הוגברה האבטחה סביב השר, והמשטרה פתחה בחקירה. המשמעות המשפטית והחוקית של המעשה נבחנת, והתגובות הציבוריות מעורבות.