הרשות הפלסטינית גינתה את ההצהרה וקראה לקהילה הבינלאומית למנוע את המשך התקפות הכיבוש הגזעני. חמאס הגדיר את דברי נתניהו כהוכחה למלחמה גזענית והמשך מדיניות התפשטות והתנחלות, וקרא למדינות ערב להפסיק את כל צורות הנורמליזציה עם הכיבוש ולהתייצב לצד הפלסטינים.

דבריו של נתניהו מגיעים על רקע התקפות צבאיות נרחבות בעזה, שמחריפות את הסבל ההומניטרי של האזרחים הפלסטינים. העולם הערבי והקהילה הבינלאומית מביעים דאגה מההצהרות, הקוראות לישראל להפסיק את מלחמת הכיבוש ולהחזיר את הפלסטינים לזכויותיהם הבסיסיות.