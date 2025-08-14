פוליטיקה
1 דקות קריאה
מצרים דורשת הבהרות: דברי נתניהו על "ארץ ישראל השלמה" מעוררים זעם בעולם הערבי
דברי נתניהו על "ארץ ישראל השלמה" מעוררים זעם במצרים ובעולם הערבי. הרשות הפלסטינית וחמאס מזהירים מהתוקפנות הגוברת של הכיבוש הישראלי ומהמשך המלחמה ההרסנית בעזה.
מצרים דורשת הבהרות: דברי נתניהו על "ארץ ישראל השלמה" מעוררים זעם בעולם הערבי
לפי התנ"ך, "ישראל הגדולה" משתרעת על פני שטחים נרחבים במזרח התיכון מהנהר הנילוס ועד לפרת. מפת: אנס דניס / TRT World
14 באוגוסט 2025

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, חיזק שוב את חזונו של "ארץ ישראל השלמה", הכולל את כל השטחים הכבושים, תוך שהוא מתעלם לחלוטין מזכויות הפלסטינים ומעקרונות החוק הבינלאומי.

הצהרה זו פורסמה בראיון לתקשורת ישראלית ועוררה זעם בעולם הערבי ובקרב הפלסטינים.

משרד החוץ המצרי דרש מישראל הבהרות מיידיות על הצהרות נתניהו, תוך שהוא מזהיר מפגיעה בריבונות המדינות השכנות והסכנות של התפשטות אלימה נוספת של הכיבוש.

מומלץ

הרשות הפלסטינית גינתה את ההצהרה וקראה לקהילה הבינלאומית למנוע את המשך התקפות הכיבוש הגזעני. חמאס הגדיר את דברי נתניהו כהוכחה למלחמה גזענית והמשך מדיניות התפשטות והתנחלות, וקרא למדינות ערב להפסיק את כל צורות הנורמליזציה עם הכיבוש ולהתייצב לצד הפלסטינים.

דבריו של נתניהו מגיעים על רקע התקפות צבאיות נרחבות בעזה, שמחריפות את הסבל ההומניטרי של האזרחים הפלסטינים. העולם הערבי והקהילה הבינלאומית מביעים דאגה מההצהרות, הקוראות לישראל להפסיק את מלחמת הכיבוש ולהחזיר את הפלסטינים לזכויותיהם הבסיסיות.

קשורTRT Global - מתנחלים פועלים להטלת מצור על כפרים פלסטיניים באזור B: "החוק נעלם מהשטח"
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us