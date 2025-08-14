ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, חיזק שוב את חזונו של "ארץ ישראל השלמה", הכולל את כל השטחים הכבושים, תוך שהוא מתעלם לחלוטין מזכויות הפלסטינים ומעקרונות החוק הבינלאומי.
הצהרה זו פורסמה בראיון לתקשורת ישראלית ועוררה זעם בעולם הערבי ובקרב הפלסטינים.
משרד החוץ המצרי דרש מישראל הבהרות מיידיות על הצהרות נתניהו, תוך שהוא מזהיר מפגיעה בריבונות המדינות השכנות והסכנות של התפשטות אלימה נוספת של הכיבוש.
הרשות הפלסטינית גינתה את ההצהרה וקראה לקהילה הבינלאומית למנוע את המשך התקפות הכיבוש הגזעני. חמאס הגדיר את דברי נתניהו כהוכחה למלחמה גזענית והמשך מדיניות התפשטות והתנחלות, וקרא למדינות ערב להפסיק את כל צורות הנורמליזציה עם הכיבוש ולהתייצב לצד הפלסטינים.
דבריו של נתניהו מגיעים על רקע התקפות צבאיות נרחבות בעזה, שמחריפות את הסבל ההומניטרי של האזרחים הפלסטינים. העולם הערבי והקהילה הבינלאומית מביעים דאגה מההצהרות, הקוראות לישראל להפסיק את מלחמת הכיבוש ולהחזיר את הפלסטינים לזכויותיהם הבסיסיות.