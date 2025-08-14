בימים האחרונים התקיימו שיחות בין קצינים בכירים בצבא לנציגים מוועד הישיבות, הגוף האחראי על הקשר בין הישיבות לצבא. במהלך השיחות עלתה אפשרות להשהות את מעצרי העריקים החרדים – צעירים המסרבים להתגייס – עד לחקיקת חוק גיוס חדש בכנסת. הצדדים ניסו לגבש נוסח שיביא להרגעת הרוחות, על רקע המעצרים האחרונים שהובילו למחאות נרחבות.
הקצינים הבהירו כי המעצרים אינם חלק ממבצע ממוקד נגד המגזר החרדי, אלא חלק מאכיפת החוק המחייב גיוס לכלל האוכלוסייה.עם זאת, הרבנים הבהירו כי מעצר של בחורי ישיבות בבתיהם הוא "חציית קו אדום" שיש לעצור באופן מיידי.
במהלך המגעים עלתה הצעה לפתרון זמני – הנחיה מהרמטכ"ל להשהות את המעצרים עד להשלמת חקיקת חוק גיוס חדש. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי לא ברור אם צעד כזה אפשרי מבחינה משפטית.
במקביל, התקיימו הפגנות חרדיות נגד הגיוס, בהן הוצגו כיסאות צהובים עם תמונות העריקים שנעצרו, תחת הכיתוב: "שחררו אותם הביתה עכשיו". ההפגנות עוררו תמיכה נרחבת בציבור החרדי, המביע התנגדות נחרצת לגיוס הכפוי.