בימים האחרונים התקיימו שיחות בין קצינים בכירים בצבא לנציגים מוועד הישיבות, הגוף האחראי על הקשר בין הישיבות לצבא. במהלך השיחות עלתה אפשרות להשהות את מעצרי העריקים החרדים – צעירים המסרבים להתגייס – עד לחקיקת חוק גיוס חדש בכנסת. הצדדים ניסו לגבש נוסח שיביא להרגעת הרוחות, על רקע המעצרים האחרונים שהובילו למחאות נרחבות.

הקצינים הבהירו כי המעצרים אינם חלק ממבצע ממוקד נגד המגזר החרדי, אלא חלק מאכיפת החוק המחייב גיוס לכלל האוכלוסייה.עם זאת, הרבנים הבהירו כי מעצר של בחורי ישיבות בבתיהם הוא "חציית קו אדום" שיש לעצור באופן מיידי.