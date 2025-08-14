פוליטיקה
1 דקות קריאה
הרמטכ"ל ינחה על השהיית מעצרי העריקים החרדים
שיחות בין קצינים בכירים בצה"ל לנציגי הציבור החרדי העלו הצעה להשהות את מעצרי העריקים החרדים עד לחקיקת חוק גיוס חדש. הרבנים הבהירו כי מעצרי בחורי ישיבות בבתיהם הוא "חציית קו אדום".
הרמטכ"ל ינחה על השהיית מעצרי העריקים החרדים
Israel Draft / AP
14 באוגוסט 2025

בימים האחרונים התקיימו שיחות בין קצינים בכירים בצבא לנציגים מוועד הישיבות, הגוף האחראי על הקשר בין הישיבות לצבא. במהלך השיחות עלתה אפשרות להשהות את מעצרי העריקים החרדים – צעירים המסרבים להתגייס – עד לחקיקת חוק גיוס חדש בכנסת. הצדדים ניסו לגבש נוסח שיביא להרגעת הרוחות, על רקע המעצרים האחרונים שהובילו למחאות נרחבות.

הקצינים הבהירו כי המעצרים אינם חלק ממבצע ממוקד נגד המגזר החרדי, אלא חלק מאכיפת החוק המחייב גיוס לכלל האוכלוסייה.עם זאת, הרבנים הבהירו כי מעצר של בחורי ישיבות בבתיהם הוא "חציית קו אדום" שיש לעצור באופן מיידי.

קשורTRT Global - המונים מחו מול כלא 10 בבית ליד – זעקה על מעצר בוגרי ישיבות וחוק הגיוס
מומלץ

במהלך המגעים עלתה הצעה לפתרון זמני – הנחיה מהרמטכ"ל להשהות את המעצרים עד להשלמת חקיקת חוק גיוס חדש. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי לא ברור אם צעד כזה אפשרי מבחינה משפטית.

במקביל, התקיימו הפגנות חרדיות נגד הגיוס, בהן הוצגו כיסאות צהובים עם תמונות העריקים שנעצרו, תחת הכיתוב: "שחררו אותם הביתה עכשיו". ההפגנות עוררו תמיכה נרחבת בציבור החרדי, המביע התנגדות נחרצת לגיוס הכפוי.

קשורTRT Global - הרב קולדצקי: "הצבא – עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים"
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us