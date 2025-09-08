עוֹלָם
ספרד מזמינה את שגרירה מתל אביב ומגנה את ההשמצות ה״אנטישמיות״ של ישראל
ישראל הטילה איסורי כניסה וסנקציות אישיות על שני בכירים ספרדים בעקבות ביקורתם החריפה על התוקפנות הישראלית בעזה ובגדה המערבית הכבושה.
8 בספטמבר 2025

משרד החוץ הספרדי הודיע כי זימן את שגרירתו בתל אביב להתייעצויות, שעות לאחר ששר החוץ הישראלי, גדעון סער, האשים את ממשלת ספרד ב״אנטישמיות״ בעקבות הצעדים החדשים שנקטה נגד כלי שיט ומטוסים בדרכם לישראל בשל המלחמה בעזה.

״ממשלת ספרד דוחה בתוקף את ההאשמות השקריות והמשמיצות של ממשלת ישראל על אנטישמיות כלפי ספרד והעם הספרדי״, נמסר בהצהרת משרד החוץ הספרדי ביום שני.

בהצהרה נמתחה ביקורת גם על החלטת ישראל לאסור את כניסתם של שני שרים ספרדים, צעד שתואר כ״בלתי מתקבל על הדעת״.

ישראל הטילה ביום שני איסורי כניסה וסנקציות אישיות על סגנית ראש הממשלה יולנדה דיאס ועל שרת הנוער והילדים סירה רגו, בעקבות ביקורתן החריפה על התנהלות ישראל בעזה ובגדה המערבית הכבושה.

בהצהרה נכתב כי הצעדים שנקטה מדריד – הכוללים תשעה סעיפים שהוכרזו על ידי ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס – משקפים את עמדת רוב הציבור הספרדי, ונעשים במסגרת ריבונותה ובהתאם למחויבותה לשלום, לזכויות אדם ולמשפט הבין־לאומי.

איסור יצוא נשק קבוע

סאנצ'ס הצהיר בנאום טלוויזיוני כי אף שספרד מיישמת בפועל אמברגו נשק על ישראל מאז 2023, ממשלתו תחוקק בדחיפות איסור יצוא נשק ״קבוע״.

בנוסף, מדריד תאסור על כלי שיט המובילים דלק לכוחות ישראליים להשתמש בנמלי ספרד, ומטוסים הנושאים ציוד צבאי ייאסרו במרחב האווירי הספרדי.

בין יתר הצעדים: איסור על יבוא ממושבות בלתי חוקיות בגדה ובעזה, צמצום שירותים קונסולריים לאזרחים ספרדים המתגוררים בשטחים הכבושים למינימום, והגברת הנוכחות הספרדית ברפיח עם פריסת חיילים נוספים ומיזמים משותפים עם הרשות הפלסטינית לאספקת מזון ותרופות.

נוכח טענות ישראל, ההצהרה הדגישה כי ספרד מחויבת להיאבק באנטישמיות ובגזענות, וכי אין לה מקום בכל תחום בחיים הציבוריים במדינה.

הממשלה הספרדית הביעה תמיכה בפתרון שתי מדינות, ודרשה מישראל לסיים את הכיבוש בעזה ובגדה, להפסיק את האלימות נגד האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית ולהסיר את המצור ההומניטרי על עזה.

״ממשלת ספרד לא תירתע במאבקה למען שלום, זכויות אדם והמשפט הבין־לאומי״, נחתמה ההצהרה.

מקור:TRT World and Agencies
