משרד החוץ הספרדי הודיע כי זימן את שגרירתו בתל אביב להתייעצויות, שעות לאחר ששר החוץ הישראלי, גדעון סער, האשים את ממשלת ספרד ב״אנטישמיות״ בעקבות הצעדים החדשים שנקטה נגד כלי שיט ומטוסים בדרכם לישראל בשל המלחמה בעזה.

״ממשלת ספרד דוחה בתוקף את ההאשמות השקריות והמשמיצות של ממשלת ישראל על אנטישמיות כלפי ספרד והעם הספרדי״, נמסר בהצהרת משרד החוץ הספרדי ביום שני.

בהצהרה נמתחה ביקורת גם על החלטת ישראל לאסור את כניסתם של שני שרים ספרדים, צעד שתואר כ״בלתי מתקבל על הדעת״.

ישראל הטילה ביום שני איסורי כניסה וסנקציות אישיות על סגנית ראש הממשלה יולנדה דיאס ועל שרת הנוער והילדים סירה רגו, בעקבות ביקורתן החריפה על התנהלות ישראל בעזה ובגדה המערבית הכבושה.

בהצהרה נכתב כי הצעדים שנקטה מדריד – הכוללים תשעה סעיפים שהוכרזו על ידי ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס – משקפים את עמדת רוב הציבור הספרדי, ונעשים במסגרת ריבונותה ובהתאם למחויבותה לשלום, לזכויות אדם ולמשפט הבין־לאומי.

איסור יצוא נשק קבוע