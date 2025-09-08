עוֹלָם
חשודה בניסיון הטבעת חמותה: "רציתי להרטיב לה את הגוף. אני אוהבת אותה"
כלה נעצרה בחשד שניסתה להטביע את חמותה בת 69 בחוף הים, אך מספקת גרסה שמכחישה כוונה לפגוע.
8 בספטמבר 2025

אירוע חריג התרחש בחוף שדות ים, כאשר כלה נעצרה לאחר שנחשדה בניסיון להטביע את חמותה. החשודה סיפרה כי לא הייתה לה כוונה לפגוע, וכי המעשה נועד להקל על חמותה לאחר שהייתה אדומה מהשמש.

הסבירה החשודה בראיון: "הלכנו לים יחד. היא סובלת מאלצהיימר, וזה כמו טיפול בילד לפעמים צריך להכווין ולעזור לה. רציתי רק לקרר אותה, טבלתי בעדינות את פניה במים".

היא הוסיפה כי ייתכן שמישהו שצפה במתרחש פרש את המעשה באופן מוטעה.

המשטרה קיבלה דיווח מאזרחים על נאבקות בין שתי נשים בתוך הים, כאשר אחת מהן החלה לטבוע. שוטרי מרחב מנשה יחד עם השיטור הימי הגיעו למקום, איתרו את החשודה ועצרו אותה לחקירה. החמות פונתה במצב קל לבית חולים.

מקור: TRT World and agencies

