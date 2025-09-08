אירוע חריג התרחש בחוף שדות ים, כאשר כלה נעצרה לאחר שנחשדה בניסיון להטביע את חמותה. החשודה סיפרה כי לא הייתה לה כוונה לפגוע, וכי המעשה נועד להקל על חמותה לאחר שהייתה אדומה מהשמש.

הסבירה החשודה בראיון: "הלכנו לים יחד. היא סובלת מאלצהיימר, וזה כמו טיפול בילד לפעמים צריך להכווין ולעזור לה. רציתי רק לקרר אותה, טבלתי בעדינות את פניה במים".

היא הוסיפה כי ייתכן שמישהו שצפה במתרחש פרש את המעשה באופן מוטעה.