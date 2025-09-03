עוֹלָם
1 דקות קריאה
האקבי: "קריסת הכלכלה הפלסטינית תוביל להסלמה ביטחונית"
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, הביע דאגה בשיחה עם בכירים ישראלים מהאפשרות לקריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית, שלדבריו עלולה להוביל להסלמה ביטחונית בגדה המערבית הכבושה.
האקבי: "קריסת הכלכלה הפלסטינית תוביל להסלמה ביטחונית"
Mideast Wars Gaza Huckabee / AP
3 בספטמבר 2025

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הביע דאגה בשיחה עם בכירים ישראלים מהאפשרות לקריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית, שלדבריו עלולה להוביל להסלמה ביטחונית בגדה המערבית הכבושה.

האקבי ציין כי "אם הכלכלה הפלסטינית תקרוס לחלוטין, זה לא יהיה ניצחון עבור אף אחד. זה יוביל להסלמה ולייאוש גובר. אנשים נואשים עושים דברים נואשים".

דבריו של האקבי מגיעים על רקע צעדים שנקט שר האוצר הישראלי, בצלאל סמוטריץ', במטרה להחליש את הרשות הפלסטינית.

בין הצעדים: עצירת העברת כספי מיסים שישראל גובה עבור הרשות, החלטה לנתק את הבנקים הפלסטיניים מהמערכת הפיננסית הישראלית, והגבלות נוספות על הכלכלה הפלסטינית.

מומלץ

הצעדים הללו עוררו חשש בקרב הקהילה הבינלאומית, כולל ארצות הברית, מהאפשרות שקריסת הרשות הפלסטינית תוביל לוואקום שלטוני ולכחוס בגדה המערבית, מה שיכול להחמיר את הסכסוך האזורי.

בתגובה, האקבי אמר כי הוא מנהל מגעים עם בכירים ישראלים ופלסטינים במטרה למצוא פתרונות שימנעו את הקריסה הכלכלית ויביאו ליציבות באזור.

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us