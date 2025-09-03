שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הביע דאגה בשיחה עם בכירים ישראלים מהאפשרות לקריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית, שלדבריו עלולה להוביל להסלמה ביטחונית בגדה המערבית הכבושה.

האקבי ציין כי "אם הכלכלה הפלסטינית תקרוס לחלוטין, זה לא יהיה ניצחון עבור אף אחד. זה יוביל להסלמה ולייאוש גובר. אנשים נואשים עושים דברים נואשים".

דבריו של האקבי מגיעים על רקע צעדים שנקט שר האוצר הישראלי, בצלאל סמוטריץ', במטרה להחליש את הרשות הפלסטינית.

בין הצעדים: עצירת העברת כספי מיסים שישראל גובה עבור הרשות, החלטה לנתק את הבנקים הפלסטיניים מהמערכת הפיננסית הישראלית, והגבלות נוספות על הכלכלה הפלסטינית.