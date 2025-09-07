ראש השב"כ לשעבר, יעקב פרי, נחקר בגרמניה בחשד למעורבותו בקשר לחטיפת ילדיה של היורשת הגרמנית כריסטינה בלוק, כך דיווחו אמצעי תקשורת ישראליים ביום ראשון.

בלוק, היורשת של רשת מסעדות הסטייקים הגרמנית Block House, שהונה מוערך במאות מיליוני אירו, עומדת לדין בגין הזמנת החטיפה מבעלה לשעבר.

המשטרה סבורה כי "בלוק ובן זוגה, שדרן ספורט טלוויזיוני לשעבר, שכרו בשנת 2023 חברת מודיעין עסקי ישראלית כדי לבצע את החטיפה", כך דיווח העיתון "הארץ".

לפי העיתון, התובעים אמרו לבית המשפט בהמבורג כי אוגוסט האנינג, לשעבר ראש שירות המודיעין הפדרלי של גרמניה, "יצר קשר עם פרי בשנה שעברה מטעם בלוק וביקש ממנו להרכיב צוות שיחטוף את ילדיה מאביהם, הטוען כי שהייתם עם אמם מסכנת אותם".

האנינג הכחיש כל מעורבות, ואמר לעיתון הגרמני "בילד" כי "מעולם לא יצר קשר עם פרי".

הקשר הישראלי נחשף

בדיווח נכתב כי החוטפים "הכו את האב וגררו את בנו בן ה-10 ובתו בת ה-13 ליער, חצו איתם נחל והכניסו אותם למכונית".