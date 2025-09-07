עוֹלָם
ראש השב"כ לשעבר מעורב במזימה לחטוף את ילדיה של יורשת גרמנייה
העלילה כללה חברת מודיעין עסקי ישראלית, שכוונה לילדיה של היורשת הגרמנייה כריסטינה בלוק בגרמניה
7 בספטמבר 2025

ראש השב"כ לשעבר, יעקב פרי, נחקר בגרמניה בחשד למעורבותו בקשר לחטיפת ילדיה של היורשת הגרמנית כריסטינה בלוק, כך דיווחו אמצעי תקשורת ישראליים ביום ראשון.

בלוק, היורשת של רשת מסעדות הסטייקים הגרמנית Block House, שהונה מוערך במאות מיליוני אירו, עומדת לדין בגין הזמנת החטיפה מבעלה לשעבר.

המשטרה סבורה כי "בלוק ובן זוגה, שדרן ספורט טלוויזיוני לשעבר, שכרו בשנת 2023 חברת מודיעין עסקי ישראלית כדי לבצע את החטיפה", כך דיווח העיתון "הארץ".

לפי העיתון, התובעים אמרו לבית המשפט בהמבורג כי אוגוסט האנינג, לשעבר ראש שירות המודיעין הפדרלי של גרמניה, "יצר קשר עם פרי בשנה שעברה מטעם בלוק וביקש ממנו להרכיב צוות שיחטוף את ילדיה מאביהם, הטוען כי שהייתם עם אמם מסכנת אותם".

האנינג הכחיש כל מעורבות, ואמר לעיתון הגרמני "בילד" כי "מעולם לא יצר קשר עם פרי".

הקשר הישראלי נחשף

בדיווח נכתב כי החוטפים "הכו את האב וגררו את בנו בן ה-10 ובתו בת ה-13 ליער, חצו איתם נחל והכניסו אותם למכונית".

"פיותיהם של הילדים נאטמו בנייר דבק ואחד מהם נקשר. נטען גם כי החוטפים איימו להרוג את הילדים אם יעשו רעש", הוסיף הדיווח.

לפי העיתון "הארץ", אחד החוטפים, ישראלי, נעצר על ידי השלטונות הקפריסאים היווניים והוסגר לגרמניה, שם הוא עומד כעת לדין.

שני ישראלים נוספים החשודים במעורבות בפרשה נמלטו מגרמניה, כך דיווח העיתון.

פרי, בן 81, אמר לבית המשפט הגרמני כי "הוא יסכים להעיד על תפקידו של האנינג בפרשה אם יובטח לו חיסיון".

במהלך המשפט, עורך דינו של האב שאל את בלוק אם היא מכירה את שמו של פרי, "והיא נותרה דוממת".

לפי אתר החדשות הגרמני "דר שפיגל", מעורבותו של פרי הייתה "בתפקידו כנשיא חברת המודיעין העסקי CGI Group".

מנכ"ל החברה ומייסדה, צביקה נבה, הכחיש את מעורבות החברה במזימה.

מקור:Anadolu Agency
