בחיפה, במקום שהשכלה במדעים אמורה להוות נדבך לשוויון ולפרנסה, נותרו היום נערים ונערות מהחברה הפלסטינית ללא גישה למסלול בגרות מדעית, לא בגלל חוסר כישרון, אלא בגלל מחסור במקומות והחלטה ליישם שיטת הגרלה על המועמדים.

משפחות סיפרו על זעם ודאגה: תלמידים מצטיינים עם ציונים גבוהים, חלקם אף קרובים למופת אקדמי, נותרו בחוץ, ולילדים אלה לא ניתנה חלופה חלופית במרחב העירוני.

המצב מדגים פער עמוק בין ההצהרות על שוויון הזדמנויות לבין המציאות בשטח, שבה מערכת התכנון המקומית והמדיניות החינוכית של השלטון הישראלי משאירות את הציבור הפלסטיני מאחור.