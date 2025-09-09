עוֹלָם
הילדים הפלסטינים בחיפה נותרו ללא מסלול ללמוד מדעים ומתמטיקה
בחיפה עשרות תלמידים פלסטינים מצטיינים נותרו מחוץ למסלול המדעי היחיד, בשל מחסור במקומות והגרלות שיבוץ.
9 בספטמבר 2025

בחיפה, במקום שהשכלה במדעים אמורה להוות נדבך לשוויון ולפרנסה, נותרו היום נערים ונערות מהחברה הפלסטינית ללא גישה למסלול בגרות מדעית, לא בגלל חוסר כישרון, אלא בגלל מחסור במקומות והחלטה ליישם שיטת הגרלה על המועמדים.

משפחות סיפרו על זעם ודאגה: תלמידים מצטיינים עם ציונים גבוהים, חלקם אף קרובים למופת אקדמי, נותרו בחוץ, ולילדים אלה לא ניתנה חלופה חלופית במרחב העירוני.

המצב מדגים פער עמוק בין ההצהרות על שוויון הזדמנויות לבין המציאות בשטח, שבה מערכת התכנון המקומית והמדיניות החינוכית של השלטון הישראלי משאירות את הציבור הפלסטיני מאחור.

ארגוני זכויות וטענות משפטיות כבר קראו להתערבות: לטענתם, לא מדובר בכשל נקודתי אלא בסימפטום של מדיניות ממוסדת שאינה מספקת תשתית להרחבת מסלולי מדע בערים שבהן מתגוררים פלסטינים אזרחי־ישראל, ובכך פוגעת בזכות לחינוך שוויוני ובהזדמנויות לעתיד מקצועי והשתלבות באקדמיה.

הורים דורשים מהעירייה וממשרד החינוך להגדיל את ההיצע, לשנות את הקריטריונים ולהפסיק להפנות צעירים למסלולים חלופיים שאינם נותנים את אותו נתיב להמשך השכלה גבוהה ומקצוע.

מקור:TRT World and agencies

