ראש המוסד הישראלי, דיוויד (דדי) ברנע, הגיע השבוע לדוחה ונפגש עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבדאלרחמן אל־ת'אני. בפגישה נמסר כי ישראל אינה מוכנה עוד לעסקה חלקית לשחרור אסירים, אלא תסכים רק לעסקה כוללת שתכלול את כולם.

הביקור מתקיים על רקע שיחות מתמשכות בקהיר בהשתתפות חמאס, קטאר ומצרים, במטרה להתניע מחדש את המשא ומתן המדיני לאחר חודשים של קיפאון. קטאר, המהווה מתווכת מרכזית בסכסוך, ממשיכה לנסות לגשר בין הדרישות הישראליות לבין עמדת חמאס, אך נכון לעכשיו אין התקדמות ממשית.

חמאס מצדו מתעקש כי לא יפרק את נשקו ולא יוותר על דרישתו להקמת מדינה פלסטינית ריבונית. מבחינתו, כל עסקה חלקית נועדה לשרת את האינטרס הישראלי בלבד ואינה נותנת מענה אמיתי לסבל ההומניטרי ולמאבק הפלסטיני לשחרור.