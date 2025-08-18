המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
ראש המוסד נפגש בדוחה עם ראש ממשלת קטאר: עסקת השבויים החלקית ירדה מהפרק
ראש המוסד הישראלי הגיע לדוחה ונפגש עם ראש ממשלת קטאר על רקע המשא ומתן התקוע. לפי מקורות, ישראל דחתה הצעה לעסקה חלקית ודוחקת לעסקה כוללת, בעוד חמאס ממשיך להציב דרישות הקשורות למאבק הלאומי הפלסטיני.
ראש המוסד נפגש בדוחה עם ראש ממשלת קטאר: עסקת השבויים החלקית ירדה מהפרק
Israel / AP
18 באוגוסט 2025

ראש המוסד הישראלי, דיוויד (דדי) ברנע, הגיע השבוע לדוחה ונפגש עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבדאלרחמן אל־ת'אני. בפגישה נמסר כי ישראל אינה מוכנה עוד לעסקה חלקית לשחרור אסירים, אלא תסכים רק לעסקה כוללת שתכלול את כולם.

הביקור מתקיים על רקע שיחות מתמשכות בקהיר בהשתתפות חמאס, קטאר ומצרים, במטרה להתניע מחדש את המשא ומתן המדיני לאחר חודשים של קיפאון. קטאר, המהווה מתווכת מרכזית בסכסוך, ממשיכה לנסות לגשר בין הדרישות הישראליות לבין עמדת חמאס, אך נכון לעכשיו אין התקדמות ממשית.

חמאס מצדו מתעקש כי לא יפרק את נשקו ולא יוותר על דרישתו להקמת מדינה פלסטינית ריבונית. מבחינתו, כל עסקה חלקית נועדה לשרת את האינטרס הישראלי בלבד ואינה נותנת מענה אמיתי לסבל ההומניטרי ולמאבק הפלסטיני לשחרור.

מומלץ

על פי הדיווחים, ישראל טוענת כי עסקה חלקית תאפשר לחמאס להשיג הישגים מבלי להחזיר את כלל השבויים. לכן, ברנע הבהיר בפגישה כי עמדת ישראל נוקשה – עסקה כוללת או היעדר עסקה.

במקביל, ברצועת עזה נמשכים דיווחים יומיומיים על עינויים והפרות חמורות של זכויות אדם מצד ישראל נגד האוכלוסייה הפלסטינית – החל מהפצצות חסרות הבחנה, דרך מעצרים אלימים ועד מניעת מזון, מים ותרופות. גורמים פלסטיניים מדגישים כי כל עוד המצב הזה נמשך, המשא ומתן המדיני יישאר חסר משמעות בעיני הציבור הפלסטיני.

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us