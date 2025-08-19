המלחמה בעזה
כיבוש אתני, הפקרת רעב והרג: 62,000 פלסטינים נספו בעזה
דו"ח מעזה חושף כי כ־62,000 פלסטינים נהרגו מאז אוקטובר 2023, כתוצאה מהפצצות אינטנסיביות, כיבוש אתני ורעב מכוון.
Israel has killed more than 62,000 Palestinians in Gaza since October 2023. / Photo: AFP
לפני יום

מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023, מתקיימת ברצועת עזה מתקפה כוללת של הכוחות הישראליים, הכוללת הפצצות אוויריות ויבשתיות, חסימת מזון, מים ותרופות, ופגיעה בתשתיות חיוניות.

לפי דיווחים רשמיים מעזה, מספר ההרוגים עומד כיום על כ־62,000, כולל נשים, ילדים ומבוגרים. המדיניות הישראלית נחשבת בעיני מומחים ככיבוש אתני וג’נוסייד מתמשך, שמוביל ליצירת משבר הומניטרי חסר תקדים.

המצב החריף במיוחד במחנות העקורים, שם נהרגו אלפים בעקבות מתקפות ישירות על אזורים מיושבים. ארגוני זכויות אדם, ביניהם אמנסטי אינטרנשיונל, מדווחים על הפקרת רעב מכוון והרס חיים פלסטיניים, תוך מניעת סיוע הומניטרי.

במקביל, מתקיימים מגעים דיפלומטיים להפסקת אש בת 60 יום, אך ישראל טרם השיבה להצעה. המשך הלחימה והמצור מסמנים סבל מתמשך ומצוקה קשה לאוכלוסייה בעזה.

