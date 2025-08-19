מטה המשפחות הודיע כי ביום ראשון, 24 באוגוסט 2025, תיערך הפגנה נוספת תחת הכותרת "ישראל עוצרת". ההפגנה מתקיימת על רקע ההסלמה הצבאית ברצועת עזה והמצוקה ההומניטרית הקשה שחווה האוכלוסייה המקומית.

המשתתפים בהפגנה צפויים להביע התנגדות למתקפות הצבאיות על עזה ולדרוש הפסקת הסבל של התושבים הפלסטינים, לצד קריאה לממשלת ישראל לשנות את מדיניותה כלפי רצועת עזה. מדובר בחלק מסדרה של הפגנות שנערכות במהלך השבועות האחרונים, בהן השתתפו אלפי אזרחים, שמבקשים להעלות את המודעות הבינלאומית למצב ההומניטרי הקשה.