לפני 11 שעות
מטה המשפחות הודיע כי ביום ראשון, 24 באוגוסט 2025, תיערך הפגנה נוספת תחת הכותרת "ישראל עוצרת". ההפגנה מתקיימת על רקע ההסלמה הצבאית ברצועת עזה והמצוקה ההומניטרית הקשה שחווה האוכלוסייה המקומית.
המשתתפים בהפגנה צפויים להביע התנגדות למתקפות הצבאיות על עזה ולדרוש הפסקת הסבל של התושבים הפלסטינים, לצד קריאה לממשלת ישראל לשנות את מדיניותה כלפי רצועת עזה. מדובר בחלק מסדרה של הפגנות שנערכות במהלך השבועות האחרונים, בהן השתתפו אלפי אזרחים, שמבקשים להעלות את המודעות הבינלאומית למצב ההומניטרי הקשה.
האירוע מאורגן בשיתוף עמותות חברתיות וארגונים הפועלים למען זכויות אדם. המשטרה תיערך בכוחות מתוגברים באזור, אך המארגנים מדגישים כי מטרת ההפגנה היא להביע מסר שלום והומניטרי ברור לממשלה.
