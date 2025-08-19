המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
מטה המשפחות: ביום ראשון הקרוב – "ישראל עוצרת" שוב
הפגנה שתתקיים בתל אביב ביום ראשון הקרוב, במטרה למחות על מתקפות ישראליות בעזה ולהשמיע קריאה לסיום הסבל ההומניטרי.
מטה המשפחות: ביום ראשון הקרוב – "ישראל עוצרת" שוב
Israel Palestinians / AP
לפני 11 שעות

מטה המשפחות הודיע כי ביום ראשון, 24 באוגוסט 2025, תיערך הפגנה נוספת תחת הכותרת "ישראל עוצרת". ההפגנה מתקיימת על רקע ההסלמה הצבאית ברצועת עזה והמצוקה ההומניטרית הקשה שחווה האוכלוסייה המקומית.

המשתתפים בהפגנה צפויים להביע התנגדות למתקפות הצבאיות על עזה ולדרוש הפסקת הסבל של התושבים הפלסטינים, לצד קריאה לממשלת ישראל לשנות את מדיניותה כלפי רצועת עזה. מדובר בחלק מסדרה של הפגנות שנערכות במהלך השבועות האחרונים, בהן השתתפו אלפי אזרחים, שמבקשים להעלות את המודעות הבינלאומית למצב ההומניטרי הקשה.

מומלץ

האירוע מאורגן בשיתוף עמותות חברתיות וארגונים הפועלים למען זכויות אדם. המשטרה תיערך בכוחות מתוגברים באזור, אך המארגנים מדגישים כי מטרת ההפגנה היא להביע מסר שלום והומניטרי ברור לממשלה.

קשורTRT Global - משפחות בני הערובה מפליגות לעזה – מחאה נגד נתניהו והמלחמה שמפקירה את יקיריהם
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us