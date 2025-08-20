המלחמה בעזה
1 דקות קריאה
“הכיבוש המדורג” של עזה: עד כ־130 אלף אנשי מילואים בשיא – והמהלך יימשך גם ב־2026
הכוחות הישראליים מציגים את תוכנית “מרכבות גדעון ב’” לכיבוש עזה: גיוס מילואים בשלושה גלים והמשך המהלך עד 2026.
ישראל מאשרת את כיבוש עיר עזה. / TRT Global
20 באוגוסט 2025

הכוחות הישראליים חשפו פרטים ראשונים על מהלך קרקעי רחב־היקף בעזה תחת הכותרת “מרכבות גדעון ב’”. לפי התפיסה שהוצגה, בשיאו של המהלך צפויים לפעול עד כ־130 אלף אנשי מילואים בצד חמש אוגדות סדירות. הצבא מתאר זאת כ“כיבוש מדורג של עזה”, שצפוי להימשך גם במהלך שנת 2026.

לוח הזמנים יתפרס על שלושה גלי גיוס – בספטמבר, בנובמבר ובמרץ – כדי “לאפשר אורך נשימה” לכוחות, גם במחיר הארכת התמרון. במקביל דווח שהודעות גיוס החלו לצאת כבר כעת לכ־40 אלף אנשי מילואים, וכי חלק מצווי 8 הקיימים יוארכו בכ־40 יום. מחצית מן המגויסים, כך נמסר, אינם לוחמים – אלא אנשי מטות, מודיעין, חיל האוויר והים.

בתוך כך, שר הביטחון אישר את תוכנית הכיבוש, הכוללת שלבים של “פינוי אוכלוסייה”, תקיפות מהאוויר, כיתור ואז תמרון והשתלטות.

מדובר בהמשך הכיבוש של הרצועה הנצורה ובהעמקת השליטה הישראלית בשטח המאוכלס בצפיפות, תוך העברת אוכלוסיות ממקום למקום תחת אש. גם אם בתל אביב מצהירים שהתוכנית “גמישה” ושתישקל אפשרות לעסקת בני ערובה במהלכה, עבור האזרחים הפלסטינים המשמעות המיידית היא סבבי עקירה נוספים, פגיעה בתשתיות אזרחיות והחרפת המצב ההומניטרי.

