הנהגת מצרים העבירה לישראל מסר חריף, שבו התריעה כי העיכוב המתמשך במתן תשובה להצעת התיווך להפסקת אש בעזה ולשחרור בני ערובה הוא "מסוכן ולא מתקבל על הדעת".

גורמים מצריים טוענים כי ההצעה, שנבנתה לאחר שבועות של שיחות מאומצות, כוללת מענה כמעט מלא לדרישות הישראליות — אך בישראל מתמהמהים כבר יותר משמונה ימים. "כל יום נוסף ללא תשובה פירושו אובדן חיי אדם מיותרים", הזהירו בקהיר.

קטאר הצטרפה לביקורת והאשימה את ישראל בהתחמקות מכוונת מהסכם.

דוחא קראה למדינות העולם ללחוץ על ישראל לקבל את המתווה, תוך הדגשה כי מדובר בהזדמנות אמיתית להקלת הסבל ההומניטרי ולשמירה על חיי אזרחים.