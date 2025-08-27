הנהגת מצרים העבירה לישראל מסר חריף, שבו התריעה כי העיכוב המתמשך במתן תשובה להצעת התיווך להפסקת אש בעזה ולשחרור בני ערובה הוא "מסוכן ולא מתקבל על הדעת".
גורמים מצריים טוענים כי ההצעה, שנבנתה לאחר שבועות של שיחות מאומצות, כוללת מענה כמעט מלא לדרישות הישראליות — אך בישראל מתמהמהים כבר יותר משמונה ימים. "כל יום נוסף ללא תשובה פירושו אובדן חיי אדם מיותרים", הזהירו בקהיר.
קטאר הצטרפה לביקורת והאשימה את ישראל בהתחמקות מכוונת מהסכם.
דוחא קראה למדינות העולם ללחוץ על ישראל לקבל את המתווה, תוך הדגשה כי מדובר בהזדמנות אמיתית להקלת הסבל ההומניטרי ולשמירה על חיי אזרחים.
לפי גורמי תיווך, הדחייה משרתת שיקולים פוליטיים בישראל ובארה"ב, ולא עניינים ביטחוניים דחופים.
במקביל, הקבינט המדיני–ביטחוני בישראל דן בכיבוש עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שלל פשרה חלקית באופן רשמי, אך שר הביטחון ישראל כ״ץ ממשיך לאיים בהסלמה עד להשגת תנאי ישראל.
מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023, מצרים וקטאר מנסות לקדם הפסקת אש וחילופי שבויים לצד צעדים הומניטריים, בעוד הקהילה הבינלאומית דורשת לבלום את ההסלמה ולהגן על האזרחים בעזה.
מקור: TRT World וסוכנויות