במקביל, שר החוץ גדעון סער ניצל את האירוע כדי לחדש את ההתנגדות להכרה במדינה פלסטינית, תוך שהוא מאשים את הרשות הפלסטינית בקשר ל"טרור".

הפלסטינים רואים בכך ניסיון שיטתי לטרפד כל תהליך מדיני, ולהציג את המאבק הלאומי הלגיטימי שלהם כפעולות "טרור".

ההסלמה הנוכחית מגיעה בעיצומה של המלחמה ברצועת עזה, שבה אלפי פלסטינים איבדו את חייהם תחת הפצצות ישראליות, והמצור ההומניטרי מחריף.

בירושלים ובגדה הכבושה, הפלסטינים חוששים שהממשלה הקיצונית בישראל תנצל את האירוע בצומת רמות כדי להצדיק עוד סבב דמים, ולא כדי לחפש פתרון צודק המבוסס על סיום הכיבוש.

מקור: TRT World and agecies