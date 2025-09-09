בבוקר יום שני התרחש ירי בצומת רמות במזרח ירושלים, שבו נהרגו שישה ישראלים ונפצעו עוד שנים עשר נוספים. על פי הדיווחים, שני צעירים פלסטינים מהכפר קטנה שבאזור רמאללה פתחו באש לעבר מתנחלים ישראלים בלתי חוקיים.
השניים חוסלו במקום, ולאחר מכן כוחות הכיבוש פשטו על כפריהם, עצרו קרובי משפחה והטילו סגר צבאי.
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הגיע לזירה בליווי השר הקיצוני לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שניצל את האירוע כדי לקרוא לאזרחים להתחמש ולהאשים את בית המשפט העליון ב"פינוק לאסירים ביטחוניים".
נתניהו הכריז על "מלחמה עזה בטרור" ואיים בהרחבת הפשיטות ליישובים פלסטיניים נוספים. שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הפעולות שעד כה התמקדו במחנות הפליטים בג’נין ובשכם יתרחבו גם לאזורים אחרים בגדה.
במקביל, שר החוץ גדעון סער ניצל את האירוע כדי לחדש את ההתנגדות להכרה במדינה פלסטינית, תוך שהוא מאשים את הרשות הפלסטינית בקשר ל"טרור".
הפלסטינים רואים בכך ניסיון שיטתי לטרפד כל תהליך מדיני, ולהציג את המאבק הלאומי הלגיטימי שלהם כפעולות "טרור".
ההסלמה הנוכחית מגיעה בעיצומה של המלחמה ברצועת עזה, שבה אלפי פלסטינים איבדו את חייהם תחת הפצצות ישראליות, והמצור ההומניטרי מחריף.
בירושלים ובגדה הכבושה, הפלסטינים חוששים שהממשלה הקיצונית בישראל תנצל את האירוע בצומת רמות כדי להצדיק עוד סבב דמים, ולא כדי לחפש פתרון צודק המבוסס על סיום הכיבוש.
