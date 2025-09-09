ישראל אישרה כי ביצעה תקיפה נגד הנהגת חמאס, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס, אך לא ציינה את מיקום התקיפה.

ההודעה הגיעה לאחר שדיווחים בתקשורת בקטר מסרו כי נשמעו פיצוצים בבירה דוחה, ועשן סמיך עלה לשמיים.

בכיר ישראלי אמר לתקשורת המקומית כי התקיפה כוונה נגד סגן מנהיג חמאס ח'ליל אל-חייה ובכיר הארגון זאהר ג'בארין.

משלחת הנהגת חמאס שרדה את התקיפה בדוחה, כך אמר בכיר בארגון לאל-ג'זירה.

בכירים ישראליים אמרו לרויטרס כי התקיפה כוונה נגד מנהיגי חמאס בקטר, אך לא נמסרו פרטים נוספים על נפגעים או על היקף התקיפה.

ערוץ אל-ג'זירה, שציטט מקור בחמאס, דיווח כי צוות המשא ומתן של הארגון היה היעד לתקיפה במהלך פגישה בדוחה, שבה דנו בהצעת הפסקת האש האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

קטאר גינתה במהירות את מה שכינתה "תקיפה פחדנית" של ישראל על אדמתה, ואמרה כי התקיפה מהווה "הפרה בוטה של כל החוק הבינלאומי".

היא הוסיפה כי נפתחה חקירה "ברמה הגבוהה ביותר" לבירור נסיבות התקרית.

בינתיים, ערוץ 12 הישראלי ציטט גורם ישראלי רשמי שטען כי טראמפ נתן "אור ירוק" למבצע נגד הנהגת חמאס בקטר. הגורם הוסיף כי וושינגטון קיבלה הודעה מראש על התקיפה.

העולם מגנה את התקיפה הישראלית

האו"ם ומספר מדינות גינו את התקיפה הישראלית בקטר.

האו"ם

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה את התקיפה הישראלית בקטר וכינה אותה "הפרה בוטה של ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית" של מדינת המפרץ.

הוא קרא לכל הצדדים "לפעול להשגת הפסקת אש קבועה בעזה, ולא להרוס אותה".

טורקיה

טורקיה גינתה את התקיפה הישראלית על משלחת המשא ומתן של חמאס בדוחה, באומרה כי הדבר מעיד על כך שישראל אימצה את מדיניות ההתרחבות והטרור כמדיניות מדינתית.

"אנו עומדים לצד קטאר נגד התקיפה הנפשעת הזו המכוונת נגד ריבונותה וביטחונה", נכתב בהודעה שפרסם משרד החוץ הטורקי.

"אנו חוזרים על קריאתנו לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל כדי שתפסיק את התוקפנות המתמשכת שלה בפלסטין ובאזור", נכתב בהודעה.

צרפת

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר כי התקיפות האוויריות של ישראל אינן מקובלות, יהיו אשר יהיו הנימוקים העומדים מאחוריהן.

התקיפות "אינן מקובלות, ללא קשר למוטיבציה", כתב מקרון ב-X, והוסיף כי "אסור לאפשר למלחמה להתפשט באזור".