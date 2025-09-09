ישראל אישרה כי ביצעה תקיפה נגד הנהגת חמאס, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס, אך לא ציינה את מיקום התקיפה.
ההודעה הגיעה לאחר שדיווחים בתקשורת בקטר מסרו כי נשמעו פיצוצים בבירה דוחה, ועשן סמיך עלה לשמיים.
בכיר ישראלי אמר לתקשורת המקומית כי התקיפה כוונה נגד סגן מנהיג חמאס ח'ליל אל-חייה ובכיר הארגון זאהר ג'בארין.
משלחת הנהגת חמאס שרדה את התקיפה בדוחה, כך אמר בכיר בארגון לאל-ג'זירה.
בכירים ישראליים אמרו לרויטרס כי התקיפה כוונה נגד מנהיגי חמאס בקטר, אך לא נמסרו פרטים נוספים על נפגעים או על היקף התקיפה.
ערוץ אל-ג'זירה, שציטט מקור בחמאס, דיווח כי צוות המשא ומתן של הארגון היה היעד לתקיפה במהלך פגישה בדוחה, שבה דנו בהצעת הפסקת האש האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
קטאר גינתה במהירות את מה שכינתה "תקיפה פחדנית" של ישראל על אדמתה, ואמרה כי התקיפה מהווה "הפרה בוטה של כל החוק הבינלאומי".
היא הוסיפה כי נפתחה חקירה "ברמה הגבוהה ביותר" לבירור נסיבות התקרית.
בינתיים, ערוץ 12 הישראלי ציטט גורם ישראלי רשמי שטען כי טראמפ נתן "אור ירוק" למבצע נגד הנהגת חמאס בקטר. הגורם הוסיף כי וושינגטון קיבלה הודעה מראש על התקיפה.
העולם מגנה את התקיפה הישראלית
האו"ם ומספר מדינות גינו את התקיפה הישראלית בקטר.
האו"ם
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה את התקיפה הישראלית בקטר וכינה אותה "הפרה בוטה של ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית" של מדינת המפרץ.
הוא קרא לכל הצדדים "לפעול להשגת הפסקת אש קבועה בעזה, ולא להרוס אותה".
טורקיה
טורקיה גינתה את התקיפה הישראלית על משלחת המשא ומתן של חמאס בדוחה, באומרה כי הדבר מעיד על כך שישראל אימצה את מדיניות ההתרחבות והטרור כמדיניות מדינתית.
"אנו עומדים לצד קטאר נגד התקיפה הנפשעת הזו המכוונת נגד ריבונותה וביטחונה", נכתב בהודעה שפרסם משרד החוץ הטורקי.
"אנו חוזרים על קריאתנו לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל כדי שתפסיק את התוקפנות המתמשכת שלה בפלסטין ובאזור", נכתב בהודעה.
צרפת
נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר כי התקיפות האוויריות של ישראל אינן מקובלות, יהיו אשר יהיו הנימוקים העומדים מאחוריהן.
התקיפות "אינן מקובלות, ללא קשר למוטיבציה", כתב מקרון ב-X, והוסיף כי "אסור לאפשר למלחמה להתפשט באזור".
בריטניה
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי התקיפה פוגעת בריבונות קטאר ומסכנת "הסלמה נוספת" באזור הנפיץ.
"אני מגנה את התקיפות הישראליות על דוחה. העדיפות חייבת להיות הפסקת אש מיידית, שחרור בני ערובה והגדלה משמעותית של הסיוע לעזה", כתב ב-X. "זהו הפתרון היחיד לשלום בר-קיימא".
ספרד
ממשלת ספרד אמרה כי מדובר בהפרה של ריבונות קטאר ובהפרה בוטה של החוק הבינלאומי.
מצרים
גם נשיאות מצרים גינתה בחריפות את התקיפה וכינתה אותה "תקדים מסוכן והתפתחות פסולה".
לדבריה, התקיפה פוגעת במאמצים הגלובליים להרגעת המצב באזור.
ערב הסעודית
נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן התקשר לאמיר קטאר, שייח' תמים בן חמד אל תאני, כדי להביע את "הסולידריות המלאה" של הממלכה עם דוחה, והבטיח להפעיל "את כל היכולות כדי לתמוך בקטאר" לאחר התקיפה הישראלית.
משרד החוץ הסעודי הזהיר מפני "ההשלכות החמורות" של "התעקשותה של ישראל להפרות פליליות", ותיאר את התקיפה כ"ברוטלית" ו"בוטה".
איחוד האמירויות הערביות
משרד החוץ של איחוד האמירויות הערביות גינה את התקיפה "במילים החריפות ביותר" ותיאר אותה כ"בוטה ופחדנית".
איראן
איראן הצטרפה לביקורת, ודובר משרד החוץ שלה אמר כי התקיפה הייתה "מסוכנת" ו"הפרה של החוק הבינלאומי", לפי התקשורת האיראנית.
"פעולה מסוכנת ופלילית זו מהווה הפרה בוטה של כל הכללים והתקנות הבינלאומיים, הפרה של הריבונות הלאומית ושלמותה הטריטוריאלית של קטאר", אמר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, בטלוויזיה הממלכתית.
גרמניה
גרמניה גינתה את התקיפות האוויריות של ישראל על דוחה, שכוונו נגד מנהיגים פוליטיים של חמאס, וכינתה אותן "בלתי מקובלות".
"התקיפה של ישראל על דוחה לא רק מפרה את ריבונותה הטריטוריאלית של קטאר, אלא גם מסכנת את כל מאמצינו להבטיח את שחרורם של החטופים. תקיפה זו היא בלתי מקובלת", אמר שר החוץ יוהאן וודפוהול בהצהרה.
הונגריה
שר החוץ ההונגרי, פיטר שיג'רטו, הביע תמיכה בקטר והדגיש את תמיכת הונגריה בביטחון קטר ובתפקידה כמתווכת במזרח התיכון.