נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי הוא מופתע מהעובדה שהלובי הישראלי, שבעבר נחשב לאחד החזקים בוושינגטון, מאבד מהשפעתו בקונגרס – תוך שהוא מודה לשינוי דורי בדעת הקהל, גם בתוך מפלגתו הרפובליקנית.
בריאיון לכלי התקשורת השמרני Daily Caller ביום שישי, שפורסם ביום שני, אמר טראמפ כי התמיכה בישראל בקונגרס היא כיום “עניין מהעבר” בהשוואה לדומיננטיות שהייתה לה לפני שני עשורים.
״אני אומר לכם, לישראל היה הלובי החזק ביותר בקונגרס מכל דבר אחר – מכל גוף, חברה, תאגיד או מדינה שאי פעם ראיתי״, אמר טראמפ.
״היום כבר אין לה לובי כל כך חזק. זה מדהים״, הוסיף.
עוד אמר כי בעבר ״לא יכולת לדבר נגד ישראל ולהישאר בפוליטיקה. לישראל היה הלובי החזק ביותר שראיתי אי פעם. היה להם שליטה מוחלטת בקונגרס, והיום כבר לא. אני קצת מופתע לראות את זה״.
הדברים נאמרו לאחר שסקר שפרסם מכון Pew Research Center במרץ הראה כי 53 אחוז מהמבוגרים בארה״ב רואים את ישראל באופן שלילי – עלייה לעומת 42 אחוז בשנת 2022.
בקרב רפובליקנים מתחת לגיל 50, שיעור הדעות השליליות עלה מ־35 אחוז ל־50 אחוז באותה תקופה.
טראמפ התעקש כי בתקופת כהונתו כנשיא היה תומך חזק של ישראל, כשהוא מציין את התקיפה נגד איראן וההכרה בירושלים כבירת ישראל כדוגמאות.
עם זאת, הוא הודה שישראל מפסידה ב״עולם יחסי הציבור״, וציין כי ההרג ההמוני בעזה פוגע במעמדה הבינלאומי.
״יש אנשים שטוענים שזה בכלל לא קרה״, אמר טראמפ בהתייחסו למתקפת הפתע של 7 באוקטובר. ״יכול להיות שהם מנצחים במלחמה, אבל הם לא מנצחים בעולם יחסי הציבור – וזה פוגע בהם״.
הדברים נאמרו על רקע שורה של דמויות ימין בולטות בסביבתו של טראמפ, שנוטשות את עמדותיהן המסורתיות התומכות בישראל.
חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין האשימה לאחרונה את ישראל בביצוע ״רצח עם״ בעזה, בעוד היועץ האסטרטגי לשעבר של טראמפ, סטיב באנון, טען שישראל ״אינה באמת בת ברית״ של ארצות הברית וכינה את מחנה ראש הממשלה בנימין נתניהו כבלתי אמין.
חבר קונגרס רפובליקני נוסף שאימץ קו דומה הוא תומאס מאסי.
בין דמויות הימין הבולטות הנוספות ניתן למנות פרשנים פוליטיים כמו קנדס אוונס, ניק פואנטס, טאקר קרלסון ואחרים, המצטרפים לרשימה ההולכת וגדלה.