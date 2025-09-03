טראמפ התעקש כי בתקופת כהונתו כנשיא היה תומך חזק של ישראל, כשהוא מציין את התקיפה נגד איראן וההכרה בירושלים כבירת ישראל כדוגמאות.

עם זאת, הוא הודה שישראל מפסידה ב״עולם יחסי הציבור״, וציין כי ההרג ההמוני בעזה פוגע במעמדה הבינלאומי.

״יש אנשים שטוענים שזה בכלל לא קרה״, אמר טראמפ בהתייחסו למתקפת הפתע של 7 באוקטובר. ״יכול להיות שהם מנצחים במלחמה, אבל הם לא מנצחים בעולם יחסי הציבור – וזה פוגע בהם״.

הדברים נאמרו על רקע שורה של דמויות ימין בולטות בסביבתו של טראמפ, שנוטשות את עמדותיהן המסורתיות התומכות בישראל.

חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין האשימה לאחרונה את ישראל בביצוע ״רצח עם״ בעזה, בעוד היועץ האסטרטגי לשעבר של טראמפ, סטיב באנון, טען שישראל ״אינה באמת בת ברית״ של ארצות הברית וכינה את מחנה ראש הממשלה בנימין נתניהו כבלתי אמין.

חבר קונגרס רפובליקני נוסף שאימץ קו דומה הוא תומאס מאסי.

בין דמויות הימין הבולטות הנוספות ניתן למנות פרשנים פוליטיים כמו קנדס אוונס, ניק פואנטס, טאקר קרלסון ואחרים, המצטרפים לרשימה ההולכת וגדלה.