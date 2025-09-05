‘לא נצפו עיכובים’



טוסיאלי ציין כי קבוצת הכוח BATU, בעלת הספקים שבין 400 ל־1,500 כוחות סוס, חייבת להשלים סדרת מבחנים לפני שתיכנס לשימוש מבצעי.

"קבוצת הכוח צריכה ‘לרוץ’ 10,000 קילומטרים ולעבור הערכות ביצועים ייעודיות. עד כה לא נצפו עיכובים, וכל הרכיבים — כולל מערכות אוויר והגנה — נבדקים יחד עם הטנק," הוסיף.

בנוסף ל"אלטאי", המתקן ייצר גם את רכב הקרב המשוריין מהדור הבא של BMC, מדגם Altug בתצורת שמונה על שמונה.

נשיא סוכנות תעשיות הביטחון של טורקיה (SSB), חלוק גורג’ון, שיבח את שיתוף הפעולה שהוביל לפרויקט ואישר כי הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן עקב מקרוב אחרי התקדמותו.

"הטנקים שסיפקנו בשנה שעברה לניסויים הציגו את כל יכולותיהם ועברו בהצלחה. כעת, משהושלם המפעל שלנו, נייצר ונספק את הטנקים ישירות לכוחותינו," אמר גורג’ון.