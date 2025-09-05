טורקיה
2 דקות קריאה
טורקיה החלה בייצור המוני של טנק הקרב הראשי המקומי "אלטאי"
המפעל באנקרה ייצר את הטנק המתקדם ביותר וכלי רכב משוריינים מהדור הבא – ציון דרך מרכזי במאמצי טורקיה לחזק את יכולות ההגנה המקומיות.
טורקיה החלה בייצור המוני של טנק הקרב הראשי המקומי "אלטאי"
/ AA
5 בספטמבר 2025

טורקיה פתחה באופן רשמי בייצור המוני של טנק הקרב הראשי החדש שלה, "אלטאי", במפעל של יצרנית הרכב המקומית BMC באנקרה – ציון דרך משמעותי בשאיפות ההגנה של המדינה.

יושב ראש BMC, פואאט טוסיאלי, אמר ביום שישי כי הפרויקט מממש שאיפה טורקית בת מאה שנה.

"המפעל שלנו החל כעת בייצור המוני, לאחר שהוקם רק בשנה שעברה — אנו מצפים שיענה על צורכי צבא טורקיה ומדינות בעלות ברית בתחום הביטחוני," אמר.

מצויד בטכנולוגיות מתקדמות, טנק ה"אלטאי" מונע על ידי מנוע BATU, שפותח באופן מקומי בחברת BMC Power, חברת בת של BMC.

מתקן הייצור באנקרה עושה שימוש ברובוטים תעשייתיים ובטכניקות ייצור מתקדמות בכל שלבי הייצור — החל מייצור הגוף ועד להרכבה הסופית.

מומלץ

‘לא נצפו עיכובים’

טוסיאלי ציין כי קבוצת הכוח BATU, בעלת הספקים שבין 400 ל־1,500 כוחות סוס, חייבת להשלים סדרת מבחנים לפני שתיכנס לשימוש מבצעי.

"קבוצת הכוח צריכה ‘לרוץ’ 10,000 קילומטרים ולעבור הערכות ביצועים ייעודיות. עד כה לא נצפו עיכובים, וכל הרכיבים — כולל מערכות אוויר והגנה — נבדקים יחד עם הטנק," הוסיף.

בנוסף ל"אלטאי", המתקן ייצר גם את רכב הקרב המשוריין מהדור הבא של BMC, מדגם Altug בתצורת שמונה על שמונה.

נשיא סוכנות תעשיות הביטחון של טורקיה (SSB), חלוק גורג’ון, שיבח את שיתוף הפעולה שהוביל לפרויקט ואישר כי הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן עקב מקרוב אחרי התקדמותו.

"הטנקים שסיפקנו בשנה שעברה לניסויים הציגו את כל יכולותיהם ועברו בהצלחה. כעת, משהושלם המפעל שלנו, נייצר ונספק את הטנקים ישירות לכוחותינו," אמר גורג’ון.

מקור:TRT World and Agencies
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us