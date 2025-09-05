טורקיה פתחה באופן רשמי בייצור המוני של טנק הקרב הראשי החדש שלה, "אלטאי", במפעל של יצרנית הרכב המקומית BMC באנקרה – ציון דרך משמעותי בשאיפות ההגנה של המדינה.
יושב ראש BMC, פואאט טוסיאלי, אמר ביום שישי כי הפרויקט מממש שאיפה טורקית בת מאה שנה.
"המפעל שלנו החל כעת בייצור המוני, לאחר שהוקם רק בשנה שעברה — אנו מצפים שיענה על צורכי צבא טורקיה ומדינות בעלות ברית בתחום הביטחוני," אמר.
מצויד בטכנולוגיות מתקדמות, טנק ה"אלטאי" מונע על ידי מנוע BATU, שפותח באופן מקומי בחברת BMC Power, חברת בת של BMC.
מתקן הייצור באנקרה עושה שימוש ברובוטים תעשייתיים ובטכניקות ייצור מתקדמות בכל שלבי הייצור — החל מייצור הגוף ועד להרכבה הסופית.
‘לא נצפו עיכובים’
טוסיאלי ציין כי קבוצת הכוח BATU, בעלת הספקים שבין 400 ל־1,500 כוחות סוס, חייבת להשלים סדרת מבחנים לפני שתיכנס לשימוש מבצעי.
"קבוצת הכוח צריכה ‘לרוץ’ 10,000 קילומטרים ולעבור הערכות ביצועים ייעודיות. עד כה לא נצפו עיכובים, וכל הרכיבים — כולל מערכות אוויר והגנה — נבדקים יחד עם הטנק," הוסיף.
בנוסף ל"אלטאי", המתקן ייצר גם את רכב הקרב המשוריין מהדור הבא של BMC, מדגם Altug בתצורת שמונה על שמונה.
נשיא סוכנות תעשיות הביטחון של טורקיה (SSB), חלוק גורג’ון, שיבח את שיתוף הפעולה שהוביל לפרויקט ואישר כי הנשיא רג’פ טאיפ ארדואן עקב מקרוב אחרי התקדמותו.
"הטנקים שסיפקנו בשנה שעברה לניסויים הציגו את כל יכולותיהם ועברו בהצלחה. כעת, משהושלם המפעל שלנו, נייצר ונספק את הטנקים ישירות לכוחותינו," אמר גורג’ון.