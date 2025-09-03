"אנחנו לא מיואשים ולעולם לא נהיה מיואשים. על אף העוולות, האי־שוויון והדיכויים בגיאוגרפיה שלנו, לעולם לא ניכנע לייאוש," אמר.

ישראל פתחה במתקפה צבאית אכזרית בעזה, שהביאה למותם של יותר מ־63,700 פלסטינים מאז סוף 2023. המתקפה החריבה את הרצועה, הנמצאת בפני רעב שנגרם על ידי ישראל.

ב־8 באוגוסט אישרה הקבינט המדיני־ביטחוני בישראל את תוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להשתלט מחדש בהדרגה על עזה, החל מעיר עזה.

בנובמבר האחרון הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, באשמת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה.

ישראל ניצבת גם בפני תיק בבית הדין הבינלאומי לצדק באשמת רצח עם בשל המלחמה בשטח.