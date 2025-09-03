טורקיה
טורקיה לא תישאר בשקט מול דיכויו של נתניהו בפלסטין: ארדואן
נשיא טורקיה אמר: "על אף העוולות, האי־שוויון והדיכויים בגיאוגרפיה שלנו, לעולם לא ניכנע לייאוש."
3 בספטמבר 2025

הנשיא הטורקי, רג'פ טאיפ ארדואן, חזר והדגיש כי טורקיה לא תעמוד מנגד בעוד הפלסטינים סובלים מהמתקפה הישראלית, ותוקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לא נוכל להישאר צופים שקטים מול הסבל בפלסטין, שנגרם על ידי נתניהו האכזרי," אמר ארדואן ביום רביעי, בנאום בפתיחת אירועי שבוע המולד הנביא באנקרה.

הנשיא הוסיף כי דאגותיה של טורקיה חורגות מעבר לגבולותיה, והדגיש את הסולידריות עם מדינות מוסלמיות הנתונות בעימותים.

"חצי מליבנו כאן; החצי השני בעזה, פלסטין, תימן, סודאן ואפגניסטן – שם פצעי העולם האסלאמי ממשיכים לדמם," אמר.

בהדגשת נושא האחדות הכריז ארדואן: "אנו רואים בכל המוסלמים אבני הבניין של אותו מבנה, חלקי אותו גוף."

למרות הטלטלה ברחבי האזור, קרא הנשיא לעמידה איתנה ולסרבנות לייאוש.

"אנחנו לא מיואשים ולעולם לא נהיה מיואשים. על אף העוולות, האי־שוויון והדיכויים בגיאוגרפיה שלנו, לעולם לא ניכנע לייאוש," אמר.

ישראל פתחה במתקפה צבאית אכזרית בעזה, שהביאה למותם של יותר מ־63,700 פלסטינים מאז סוף 2023. המתקפה החריבה את הרצועה, הנמצאת בפני רעב שנגרם על ידי ישראל.

ב־8 באוגוסט אישרה הקבינט המדיני־ביטחוני בישראל את תוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להשתלט מחדש בהדרגה על עזה, החל מעיר עזה.

בנובמבר האחרון הוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, באשמת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה.

ישראל ניצבת גם בפני תיק בבית הדין הבינלאומי לצדק באשמת רצח עם בשל המלחמה בשטח.

מקור:TRT World and Agencies
